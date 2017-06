Det er bekymrende, at et udfald mod tv-udsendelsen U-turn kommer fra en overlæge på Steno Diabetes Center, som vel i høj grad er afhængig af en af Danmarks helt store medicinalkoncerner. Jeg kan ikke undlade at overveje, hvem der mon har mest ‘rent mel i posen’?

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Engang måtte man ikke fortælle, at livmoderhalskræft hang sammen med seksuel aktivitet. Man måtte under ingen omstændigheder give kvinder med cervixcancer skyld eller skamfølelse – vi skulle og skal alle have vores seksuelle frihed. Dengang (i gamle dage, for kun 20 år siden) kunne man blive anklaget for at slå nogen i hovedet med bibelen […]