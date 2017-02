Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hvis Hovedstadens overlæger ikke føler sig rustet til at skulle skrive mere på computer som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen, er der hjælp at hente. Region Hovedstaden overvejer nemlig at tilbyde kurser i tifingersystemet, så overlægerne enten kan genenmføre et E-learning-forløb eller deltage i holdundervisning for at få mere fart på tasterne. Det fremgår af en email […]