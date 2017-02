Patienter med skizofreni synes at have højere risiko for type 2-diabetes, selvom de ikke får antipsykostiske lægemidler. Det viser en ny metanalyse i Jama Psychiatry.

Det er kendt, at risikoen for type 2-diabetes er tre gange højere blandt mennesker med skizofreni sammenlignet med den almindelige befolkning. Det er delvis blevet tilskrevet, at antipsykotiske lægemidler kan producere en hurtig og voldsom vægtøgning, hvilket er en risikofaktor for diabetes. Men nu tyder resultater på, at glukosemetabolismen er ændret hos disse patienter, før de begynder på medicinering.

Undersøgelsen omfattede mere end 1.300 mennesker fra 16 forskellige undersøgelser. Omkring halvdelen var nydiagnosticerede patienter, der endnu ikke fik antipsykotiske lægemidler eller højst havde fået det i to uger.

De øvrige deltagere var raske kontrolpersoner.

Fasteblodsukkeret var forhøjet i plasma hos patienter med skizofreni, og deres insulinrespons var reduceret i forhold til kontrolgruppen. De britiske forskere fandt også, at patienterne havde forhøjede glukoseniveauer efter en glukosetolerancetest, der afslører, hvor godt blodsukkeret normaliseres efter indtagelse af glukose.

Det samlede billede viser, at mennesker med skizofreni har en ændret glukosemetabolisme allerede ved sygdomsstart, siger forskerne, der mener, at deres resultater kan være vigtige i behandlingen.

Forskerne har en teori om, at stress­hormonet cortisol kan spille en nøglerolle i sygdommens progression. At udvikle skizofreni kan muligvis føre til stress og forhøjede cortisolniveauer i kroppen, hvilket igen øger risikoen for type 2-diabetes, siger de.

En svaghed ved undersøgelsen er, at deltagerne muligvis fik andre medikamenter, der kunne påvirke glukosemetabolismen, ifølge forskerne. En anden svaghed er, at studierne i metaanalysen var designet på forskellige måder, siger de.

Doi: 10.1001/jamapsychiatry.2016.3803