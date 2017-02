Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En svensk dokumentarserie slog for et år siden revner i det hæderkronede Karolinska Institut og Karolinska Universitetssygehus’ internationale omdømme. Det viste sig nemlig, at deres stjernekirurg Paolo Macchiarini var en fusker og mytoman og måske havde begået manddrab. Paolo Macchiarini havde på flere patienter indopereret kunstige luftstruber, vædet med patienternes stamceller, og patienterne døde efterfølgende […]