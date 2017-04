Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kender du et spændende initiativ i sundhedsvæsenet, som bør hædres? Så står Dagens Medicin for 15. gang klar med et skulderklap i form af hædersprisen Den Gyldne Skalpel. Med denne pris vil Dagens Medicin hædre et initiativ, der demonstrerer nytænkning og engagement i sundhedssektoren og viser en vej til højere kvalitet i samarbejde og behandling, […]