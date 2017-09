De gamle indianere røg en fredspibe for at sikre fred og harmoni mellem de forskellige stammer. Nu har politikerne vedtaget at frigive cannabinol til medicinsk brug. Man kan godt tro, at første eksperiment var mellem PLO og Danske Regioner. Han de mon røget en fed sammen? Spøg til side. Indgåelsen af aftalen mellem PLO og regionerne er den bedste nyhed længe. Tillykke til parterne, en konflikt havde været ubærlig. Jeg frygtede konflikten og anså den endda for sandsynlig på grund af Finansministeriets holdninger til medarbejderne i den offentlige sektor.

Den anden nyhed er, at politikerne vedtog en medicinsk behandling, trods lægernes udtalte modstand. Nemlig behandling af forskellige sygdomme og symptomer med hash. Det bliver interessant at følge udviklingen. Hvis man først begynder at behandle patienter med kroniske smerter, er der virkelig åbnet for sluserne.

Men det er et noget specielt dilemma, man sætter lægerne i. Skal patienterne have ret til behandling? Der er to muligheder. Lægen siger ja og indleder en udokumenteret behandling. Men hvem har nu ansvaret, hvis der opstår alvorlige bivirkninger? Hvad hvis patienten får en psykose? Kan man få en næse fra Enheden for Patientsikkerhed for at give udokumenteret behandling? Næppe, men det er tankevækkende alligevel. Den anden mulighed er, at lægen siger nej. Kan patienten så klage over lægen?

Der er dog også positive aspekter ved beslutningen. Behandlingen skal evalueres, hvilket er en stor gevinst. Ordentligt tilrettelagt kan vi i det mindste få helt unik viden.

Et andet interessant aspekt ved indførelsen af cannabis er det forhold, at årsagen til den politisk indførte behandling er et stort pres fra patienterne. Der er ingen tvivl om, at det er rigtig mange patienters opfattelse, at behandling med cannabis vil have stor værdi for dem. Der ligger faktisk udenlandske undersøgelser, som viser, at patienterne er meget tilfredse med behandlingen. Det fremgår ikke, om der er positiv effekt af behandlingen set ud fra et medicinsk synspunkt. Man kan således sige, at politikerne har udført værdibaseret ledelse ved at gennemtrumfe behandlingen. Men cannabis er ikke ukompliceret. Der er bivirkninger. Selvom der formentlig er mange patienter, der behandler sig selv med produkter fra det illegale marked, er det næppe nok til at begrunde indførelsen af en behandling.

Det bliver spændende at se, om lægeordineret cannabinol dukker op på det sorte marked. Kommer der mon en bod i Pusher Street? Receptpligtig medicin er velkendt på det sorte marked.

At der politisk indføres en medicinsk behandling, er en mindre skandale. Der bliver i dag udført talrige alternative behandlinger, som patienterne er glade for, men hvor der ikke er skyggen af bevis for effekt ud-over velvære. Det gælder f.eks. zoneterapi, homøoterapi og diverse kosttilskud. Skal det nu også gælde lægeordineret behandling?