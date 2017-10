Jens Gredal, 63 år, praktiserende læge i Lægehuset Remisen i Præstø på Sydsjælland, opstiller for Socialdemokratiet til regionsrådsvalget.

»Alle skal have samme vilkår i samfundet«

Som søn af den nu afdøde socialdemokratiske socialminister Eva Gredal lå det ikke fjernt for praktiserende læge Jens Gredal at blive politisk aktiv i Socialdemokratiet. Den socialdemokratiske lighedstankegang kom næsten bogstavelig talt ind med modermælken og præger også Jens Gredals nuværende tilgang til politik. »Alle skal have samme vilkår i samfundet. Der skal være lighed […]