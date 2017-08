Hundredevis af læger landet over har assisteret på sommerens festivaler. Vi har besøgt nogle af dem.

På nær Smukfest, som begynder onsdag, er sommeren og de mange danske musikfestivaler, der følger med, ved at være nået til vejs ende. Landet over har fulde og feststemte mennesker nydt godt af festivallivet. Men de mange festivaler kunne ikke afvikles, hvis ikke det var for de mange frivillige hænder. Dagens Medicin har besøgt en […]