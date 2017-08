De sjællandske sygehuse er klar til, at tage Sundhedsplatformen i brug fra 25. november 2017. Det viser parathedsvurdering, som Region Sjælland har gennemført. Sygehusene og Psykiatrien i Region Sjælland har vurderet deres parathed på baggrund af nogle lange tjeklister, hvor de har meldt ind med enten grøn, gul og rød markering, og stort set alle aktiviteter er grønne i tjeklisten, skriver Region Sjælland.

Tjeklisterne har vurderet sygehusenes parathed på 706 punkter. Heraf står to punkter som røde i regionens opgørelse, hvilket betyder, at det områder, implementeringsplaner er udfordret og at regionens skal tages initiativer for at komme tilbage på planen. Yderligere 27 punkter står som gule, hvilket betyder, at der skal være opmærksomhed på disse. 397 punkter er grønne, som betyder, at regionen på planen, mens regionen på de sidste 270 punkter på tjeklisten er helt på plads.

Af den orientering, som Regionsrådet i Region Sjælland har fået præsenteret på et temamøde om Sundhedsplatformen fremgår, at regionen på nuværende tidspunkt mener, at den er bedre forberedt end den har været ved tilsvarende it-projekter. Af præsentationen fremgår det ligeledes, at de resterende udfordringer især knytter sig til den organisatoriske implementering som f.eks. uddannelse, parathed og forandring ude i klinikken. Derudover peger præsentationen også på, at der udestår enkelte udfordringer tilbage omkring integration af radiologiløsningerne.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) er på baggrund af orienteringen tryg ved, at regionen bliver klar til at gå i luften med Sundhedsplatformen til november.

»Vi har fordel af at kunne lære af forløbet i Region Hovedstaden og styrke uddannelsen af vores medarbejdere. Derfor har vi også tiltro til, at vi er klar til implementeringen. Parathedsvurderinger viser ligeledes, at vi er klar. Når det er sagt, er Sundhedsplatformen et kæmpe forandringsprojekt for alle i Region Sjælland. Der vil komme bump og udfordringer på vejen, og vi kommer ikke til at se alle fordelene fra første dag,« siger Jens Stenbæk i en kommentar på regionens hjemmeside.

Regionen har iværksat en række tiltag, som skal rette op på de resterende gule og røde aktiviteter i parathedsvurderingen og sikre en vellykket implementering af Sundhedsplatformen. Et stort uddannelsesprogram er sat i søen, hvor 12.000 medarbejdere og en lang række superbrugere uddannes. I forbindelse med implementeringen vil regionen ligeledes ansætte medicin- samt it-studerende, som skal hjælpe med at sikre korrekt brug af Sundhedsplatformen.

Sygehuse og psykiatrien i Region Sjælland planlægger en lavere grad af planlagt og ambulant behandling i ugen op til under og efter implementeringen af Sundhedsplatformen for at sikre håndteringen af akutte patienter. Bemandingen øges i samme periode på alle afdelinger for at tage højde for den ekstra tid, personalet måtte bruge som følge af det nye it-system.

»2018 vil blive et indkøringsår for Sundhedsplatformen i Region Sjælland, hvor vi også skal give arbejdsro. Vi skal være tålmodige med et så stort forandringsprojekt. Jeg er overbevist om, at Sundhedsplatformen vil gøre det nemmere at være patient. Og at det også for medarbejderne bliver en effektiv, moderne patientjournal. Men der vil blive udfordringer undervejs på den store rejse, som organisationen skal ud på med Sundhedsplatformen, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk.

Parathedsvurderingerne holdes hver 30. dag frem til lanceringen af Sundhedsplatformen den 25. november.