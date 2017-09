Sjællandske kræftpatienter skal have kemoterapi på Vejle Sygehus

Indførsel af Sundhedsplatformen får Region Sjælland til at sende kræftpatienter til Vejle for at få kemoterapi, mens blandt andre hjertepatienter og hæmatologiske patienter sendes til Rigshospitalet.

For at sikre, at kræftpatienter kan få deres behandling til tiden, mens Region Sjælland indfører det nye it-system Sundhedsplatformen, har regionen indgået en aftale med Region Syddanmark om, at en del af regionens kræftpatienter kan få behandling med kemoterapi på Vejle Sygehus. Aftalen betyder, at op til 140 kræftpatienter vil få tilbudt kemoterapi på Vejle […]