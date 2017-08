I den forløbne uge har afdelings- og klinikledelser fra de fleste af landets store universitetshospitaler udtrykt bekymring for den aktuelle udvikling i sundhedssektoren.

Vi vil som afdelingsledelser ved Sjællands Universitetshospital med dette brev tilkendegive vores støtte til og forståelse for disse udtalelser. Ligesom vores kolleger i de øvrige regioner, vil vi udtrykke bekymring for den fremtidige kvalitet i sundhedsydelser, patientsikkerhed og arbejdsmiljø på landets hospitaler, såfremt den nuværende udvikling fortsætter.

De fem regioner har forskellige konkrete udfordringer. Nogle har betydelig mangel på specialiseret sundhedspersonale, særligt speciallæger og specialistsygeplejersker, andre udfordres af IT-systemer eller sparekrav.

Fælles for de fem regioner er, at sundhedssektoren presses af

Manglende overordnet prioritering. Nye behandlinger og dyr medicin indføres på bekostning af personaleressourcer; der udstedes udrednings- og behandlingsgarantier for alle sygdomsområder uden differentiering.

Stigende antal patienter, bl.a. på grund af den demografiske udvikling.

Det mangeårige meraktivitetskrav på to pct. årligt.

Fortsat tiltagende dokumentationskrav i det daglige kliniske arbejde til trods for politiske udmeldinger om det modsatte.

Det gennemgående fælles træk, for regionerne og landets hospitaler, er det misforhold, der er opstået mellem de politiske krav og garantier, borgernes deraf afledte forventninger og det sundhedssektoren er i stand til at levere inden for de rammer og vilkår, der for nuværende er givet.

Det er helt afgørende, at der opnås overensstemmelse mellem politiske udmeldinger, krav og garantier og det reelt mulige inden for sundhedssektorens rammer og vilkår. Det kan bl.a. ske ved prioriteringer, der bør foregå nationalt, og de skal være åbne og synlige.

Ellers tvinges sundhedspersonalet til at gå på kompromis med den faglige kvalitet, med deraf følgende risiko for patientsikkerheden og en selvforstærkende mangel på engagement og udvikling blandt sundhedssektorens medarbejdere.

Vi opfordrer til en fortsat og styrket dialog mellem alle sundhedsvæsenets aktører til gavn for løsningen af vores fælles opgave, og de store udfordringer, vi står over for.

Afdelingsledelserne, Sjællands Universitetshospital

