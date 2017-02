Sjælland går solo – siger nej til Steno Diabetes Center

Region Sjælland får ikke et eget Steno Diabetes Center, men satser i stedet på et program, som skal arbejde på at styrke diabetesbehandlingen på de eksisterende sygehuse, i almen praksis og i kommunerne – til gavn for især de dårligste og vanskeligste grupper af diabetespatienter.