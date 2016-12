Dagens Medicin besøgte torsdag Regionshospitalet Silkeborg for at overrække prisen som Danmarks Bedste Mindre Hospital 2016.

På tre områder er Regionshospitalet Silkeborg i 2016 Danmarks bedste.

Dét sammenholdt med en generelt høj behandlingskvalitet på de 11 vurderede områder, høj patienttilfredshed og et godt omdømme blandt 2.404 sundhedsfaglige læsere af Dagens Medicin gør, at sygehuset i Silkeborg for fjerde år i træk kan lade sig kåre som Danmarks Bedste Mindre Hospital af Dagens Medicin.

»Det er fantastisk, at vores medarbejdere og ledere for fjerde år i træk tager denne pris hjem. Anerkendelsen er fuldt fortjent. De gør hver dag et kæmpe arbejde for at udvikle hurtigere og mere sammenhængende forløb for patienterne,« siger lægefaglig direktør, Michael Braüner Schmidt.

Regionshospitalet Silkeborg er i 2016 bedst til: hjertesvigt

palliation af kræftpatienter

rygsøjlegigt

Vinderen bliver udvalgt på baggrund af tre kriterier: Behandlingskvalitet (80 pct.), patienttilfredshed (10 pct.) og omdømme (pct.). Selve kåringen foretages på baggrund af vurderingen fra 775 danske speciallæger. Hospitalerne bliver vurderet på 68 forskellige behandlinger og undersøgelser, og Aarhus Universitetshospital vinder 13 1. pladser og en række 2. og 3. pladser.

Dataene i analysen kommer fra alle tilgængelige nationale kvalitetsdata for behandling på landets sygehuse. I kåringen indgår også data fra Landsundersøgelsen for Patientoplevelser (LUP) samt en omdømmeanalyse, hvor knap 2.500 læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle har vurderet de hospitaler, som de havde kendskab til.

»Regionshospitalet Silkeborg er et udviklingshospital, som skubber til hele sundhedsvæsenet ved at arbejde på tværs af faggrupper og specialer og sammen med kommuner og praktiserende læger. Det er en imponerende indsats og særlig innovationsdrivkræft, der ligger bag dette resultat,« siger sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen.