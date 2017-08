Det er altid rart at læse om tiltag, der sikrer de ansvarlige læger det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne servicere patienterne. I den sammenhæng har vi senest hørt om sundhedsministerens initiativ til at sikre hospitalslægerne journaldata fra de praktiserende læger til hospitalslægerne. Dette med den fængende overskrift:

‘Enhver læge skal have adgang til relevante data’

Det lyder da rigtig dejlig, men nu hvor vi er i gang, vil jeg da gerne slå et slag for, at vi læger i kriminalforsorgen ligeledes får den samme adgang.

De hårde kendsgerninger ved at arbejde som læge i landets fængsler og arresthuse er: Vi har intet fælles journalsystem, det har vi været lovet siden 2007, men det er i denne periode ikke lykkedes at finde en platform til os. Dette bevirker, at vi fører journaler med en ikke koordineret vifte af hjemmegjorte systemer, hvor håndskrevne svært læselige journalnotater har en fremtrædende plads. Der er ingen mulighed for at se vores klienters tidligere eller nuværende forløb i landets sygehuse, lægehuse, misbrugscentre eller fængsler. Jeg har gentagne gange forelagt dette emne for de skiftende justitsministre og sundhedsministre, ligesom jeg har ansøgt om adgang til disse basale data fra flere regioner – med enten ingen respons eller afvisning.

Den kliniske hverdag som arresthuslæge er således en konstant udfordring med svært belastede blandingsmisbrugere, der ofte får en cocktail af opiater, benzodiazepiner, antipsykotika, antidepressiva og centralstimulantia. Alene at opspore indikationerne og forsøge at koordinere den videre behandling er en værdig udfordring. Det eneste vi har er ofte en medicinliste, men ingen forklaring på de mærkelige og ofte direkte kontraindicerede sammensætninger.

Jeg ser så absolut frem til at få adgang til de relevante data, jeg har selv prøvet at få adgang – uden held. Det vil gøre mit arbejde noget lettere.