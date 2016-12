Sundhedsstyrelsen har nu valgt de otte kommuner, som i løbet af 2017 og første halvdel af 2018 får besøg af styrelsens rejsehold. Det fremgår af en nyhed på styrelsens hjemmeside.

Siden starten af 2016 har Demensrejseholdet været rundt i seks kommuner landet over og uddannet plejehjemspersonale. Der har, ifølge Sundhedsstyrelsen, været stor interesse for, og 31 forskellige kommuner har således ansøgt om at deltage i projektets anden fase, som påbegyndes i starten af 2017.

»Vi har modtaget rigtig mange gode ansøgninger, og det viser, at der er en stor interesse for Demensrejseholdet, men også et stort behov for at give de ansatte på plejecentrene nogle konkrete metoder, der kan gøre det nemmere for dem at håndtere beboere med demens,« udtaler Kirsten Groth Willesen, der er fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen.

De kommuner, der er blevet valgt til at deltage er Albertslund, Ikast-Brande, Ishøj, Langeland, Kolding, Middelfart og Brøndby.

Demensrejseholdet uddanner fagpersoner i, hvordan de håndterer konkrete udfordringer med demente beboere eller pårørende. F.eks. undervises fagpersonalet i at forebygge konflikter og forstå beboerne og de pårørendes behov og ønsker. Derudover uddannes personalet også i at afholde beboerkonferencer med fokus på beboere med særlige behov.