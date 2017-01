»Selvom man kan lide det, man laver, kan man godt blive mæt«

I sommer lavede Jens Stenbæk en liste med plusser og minusser. Og med den liste traf han en beslutning for sin politiske karriere. I december blev beslutningen offentliggjort: Jens Stenbæk genopstiller ikke som regionsrådsformand i Region Sjælland og fortsætter ikke i politik.

Det var en beslutning, der overraskede mange mennesker, fordi Jens Stenbæk kun har siddet som formand i en enkelt valgperiode og med sine 57 år har alderen til sagtens at kunne fortsætte i flere perioder.

»Min enkle begrundelse er, at jeg har været fuldtidspolitiker i 20 år, og jeg kunne tænke mig at prøve noget andet. Det er ikke et ukendt fænomen i andre jobs, at man siger, nu skal jeg noget andet. Og det er der, jeg er. Jeg har de forventede 10 år tilbage på arbejdsmarkedet, hvis ikke det bliver forlænget yderligere, inden jeg når dertil. Jeg synes, det er naturligt,« siger Jens Stenbæk i dag.

Dagens Medicin: Men du har kun været formand i tre år?

»Samlet set er det mere end 20 år, jeg har været i politik, og jeg har følt, at jeg har været en del af den folkevalgte ledelse her i regionen i otte år. Steen Bach (tidligere regionsrådsformand fra Socialdemokraterne, red.) og jeg kørte et tæt parløb og vi lavede mange brede aftaler, hvor jeg repræsenterede fællesgruppen (V,C,O, B). Så jeg synes, at otte år er en passende tid,« siger Jens Stenbæk.

Endnu ved han ikke, hvad der skal ske, når han stopper som formand med udgangen af 2017.

»Jeg er bange for at kigge på job­opslag, når jeg først kan besætte et job efter 1. januar 2018. Jeg er den gammeldags politiker, der siger, at man er valgt for fire år ad gangen. Der breder sig et fænomen med glidende udskiftninger. Og det er jeg ikke til. Medmindre der indtræder sygdom, synes jeg, at man skal leve op til det,« siger Jens Stenbæk.

Du ved jo ikke, om du får et job efter 1. januar?

»Nej, det ved jeg ikke. Det er risikabelt, det jeg har kastet mig ud i. Statistik og erfaring siger, at det ikke nødvendigvis er nemt med et cv, hvor der står, man har været borgmester eller lignende. Det åbner ikke døre umiddelbart. Det er en risikovurdering, jeg har været inde i. Jeg tror ikke, jeg fortryder det, men det kan være, det ikke går, som jeg håber,« siger Jens Stenbæk.

Han ved dog godt, hvor han vil kigge efter job, når den tid kommer.

»Det lyder måske mærkeligt, men jeg kunne tænke mig at beskæftige mig med det samme som i dag, bare ikke som politiker,« siger Jens Stenbæk.

Som embedsmand?

»Nej. Det lyder så tørt. Jeg kunne tænke mig en anden rolle omkring det. Det kunne være noget NGO-agtigt. Jeg har tidligere beskæftiget mig meget med folkeoplysningsområdet. Og tidligere også meget med uddannelsesområdet. Det kunne også være det,« siger Jens Stenbæk.

Så lobbyist?

»Det ved jeg ikke, om jeg kunne bruges til. Jeg siger bare, at de interesseområder kan jeg lide. Jeg har lært meget og vel nærmest været i livets skole omkring sundhed. Jeg har lært noget hver dag. Og jeg håber, nogen kan bruge den kompetence, jeg har tilegnet mig til noget andet, end jeg bruger den til i dag. Det bliver ikke noget helt fjernt fra det her. Men mindre synligt,« siger Jens Stenbæk.

Uanset om han faktisk har et andet jobtilbud på hånden, ville vi aldrig få det at vide. For ingen skal kunne klandre ham for ikke at have været fuldt til stede i hele sin formandsperiode. Han kalder det ’dead man walking-syndromet’.

»Det vil jeg ikke acceptere. Derfor vil jeg bruge endnu mere energi det sidste år på at modbevise det og sikre mig, at man kan se, at vi bliver ved at skabe resultater i Region Sjælland. Og så håber jeg, at når vi når frem til 1. jan 2018, er det også andres opfattelse,« siger Jens Stenbæk.

Har det været et hårdt job?

»Det er jo et vilkår i den slags job, så jeg går ikke og tænker, at det er hårdt. Men jeg savner pladsen til noget andet. Jeg binder meget mental energi i at vide, at jeg skal være til rådighed. Når jeg ved, at der er et interview i morgen, begynder jeg mentalt at tænke, hvad er vigtigt at få sagt. Det har jeg behov for at kunne cutte,« siger Jens Stenbæk.

Er det ikke værre med de ting, du ikke ved, der kommer, f.eks. sagen om Atea?

»Det synes jeg faktisk ikke. For der kan du ikke gøre så meget. Du spekulerer ikke på forhånd, for du er bare nødt til at handle. Det er mere det med at forberede sig, fordi du gerne vil gøre tingene godt. Jeg binder meget energi i at gøre det rigtigt og forberede mig på det rigtige. Det synes jeg er uheldige sider af at være på hele tiden,« siger Jens Stenbæk, og selvom han har forsøgt, om han kunne forberede sig mindre, har det ikke været en farbar vej for ham:

»Min svaghed er, at jeg bruger meget tid på at sætte mig ind i tingene. Det har jeg prøvet at aflære mig, for jeg har jo set dygtige kolleger, der kan være rigtig gode politikere, uden at de kender detaljerne. Det kan jeg ikke. Hvis jeg skal sidde for bordenden, vil jeg kende substansen og ikke sidde med et talepapir. Og det giver mange timer. Det har jeg haft det o.k. med, men det gør, at jeg godt kunne tænkte mig plads til andet,« siger han og fortsætter:

»Jeg kunne godt tænke mig at læse en bog. Jeg har været nede på at skulle læse en bog i sommerferie og juleferie, og så blev det mest dagsordener, jeg læste resten af året. Det kunne jeg tænke mig blev anderledes,« siger Jens Stenbæk.

Nytårskur hos dronningen

Det er dagen efter, at Jens Stenbæk har været til nytårskur hos dronningen for at repræsentere Danske Regioner. Hende har han meget stor respekt for og har i sit virke mødt hende adskillige gange. Han fortæller om, da kongeskibet lagde til i Odsherred i begyndelsen af september. Det var på flagdagen for Danmarks udsendte, hvor de udsendte soldater fejres. Det var ikke programsat, at dronningen skulle holde tale, men hun tog ordet og holdt en fremragende tale, hvor hun skitserede alle de gange, Danmark har sendt soldater ud. Det gjorde indtryk på Jens Stenbæk. Han tilkendegiver, at han har haft rigtig mange gode oplevelser i sit job.

»Jeg har fået vildt mange oplevelser. Men selvom man kan lide det, man laver, kan man godt blive mæt. Og det er sådan, jeg har det. Jeg har fået lov til at prøve det hele. Jeg stræber stadig. Men det bliver efter noget nyt,« siger Jens Stenbæk.

Pressen mangler forståelse for sammenhæng

To ting kommer han ikke til at savne. For der synes han faktisk, at udviklingen har været skidt.

»Men skal passe på med at sige, at tingene var bedre i gamle dage, for det stempler jo ens person. Men i min egen kommune, hvor jeg var borgmester, havde jeg møde med den lokale redaktør dagen før, vi havde kommunalbestyrelsesmøde, hvor han blev sat ind i sagerne. Han fik baggrunden, så han kunne skrive noget fornuftigt fra mødet. Det er et eksempel på den grundige research, der blev lavet, inden man skrev dengang. Der blev stadig skrevet kritisk, men han havde altid sat sig ind i sagen. Han skrev aldrig noget, før han selv forstod det. Den savner jeg i dag. Der bliver vi nogle gange en svag part, og vi kan ikke gøre noget. Er det først skrevet, husker folk det. Dementi nytter ikke. Det er et vilkår, vi skal tåle, og det ærgerlige er, at nuancerne forsvinder. Jeg savner forståelsen for sammenhæng,« siger Jens Stenbæk.

»Det andet, jeg savner, er, når vi skulle vedtage budget i kommunalbestyrelsen. Det lagde vi sammen, også de år, der var valg. Når vi var færdige, rejste vi os og udbragte et leve for kommunen og ønskede hinanden en god valgkamp. Så havde vi tre uger til at føre valgkamp i. I dag begynder valgkampen, når den ene er slut. Den der arbejdsro til at beskæftige sig med politik, den savner jeg, men ellers er der mange andre ting, der er godt,« siger Jens Stenbæk.

Jacob Jensen står parat

Men nu er det slut med at føre valgkamp. 23. januar afgør partiet, om den næste spidskandidat for Venstre i Region Sjælland bliver finansordfører i Venstre, Jacob Jensen. Og det valg vil Jens Stenbæk være helt fortrøstningsfuld ved:

»Jeg har fulgt Jacobs politiske arbejde. Noget af det, der er hans styrke, er, at han har stor politisk erfaring og et stærkt netværk på Christiansborg. Jeg opdagede, da jeg skiftede fra kommunal- til regionspolitik, at det har man meget brug for. Meget arbejde foregår i direkte kontakt med politikere og embedsmænd i statsforvaltninger og styrelser. Og der kommer Jacob med et stærkere netværk, end jeg kom med,« siger Jens Stenbæk.

Det seneste halvandet år har Jens Stenbæk været næstformand i Danske Regioner, hvilket kunne have betydet, at han kunne være blevet formand, hvis der skulle komme et borgerligt flertal efter næste valg.



Tilbage-blik

Dagens Medicin: Hvad er det bedste, du har opnået?

»Det er, at Region Sjælland kan fremvise kvalitetsløft på rigtig mange behandlingsområder, og vi nærmer os landsgennemsnittet. Vi må indrømme, at da regionen blev født, lå vi ikke særlig godt. Men ser man på kvalitetsdatabaser inden for en lang række sygdomsområder, kan vi nu sammenligne os og sige til vores borgere: I får lige så god behandling i Region Sjælland som i de andre regioner. Dét er det største, vi har opnået. Vi har haft den største forbedring i forhold til behandlingstid på kræft. Og vi har den korteste tid til udredning, og den korteste tid til behandling. Det er dét, der betyder noget for borgerne. Og det er vi lykkedes med. Inden det blev lovkrav, gik vi forud og genindførte behandlingsretten. Dermed havde vi 1,5 års forspring til at indføre den, og det giver os førerposition i øjeblikket.« Hvad er du ked af ikke er lykkedes?

»Jeg havde gerne set, at Kommunernes Landsforening og Danske Regioner var blevet sammenlagt. Jeg har siddet i begge bestyrelser, og begge parter er en del af det kommunale selvstyre. Jeg kan se så mange synergier, i stedet for at der i øjeblikket er en kim til at skulle markere forskelligheden, som slet ikke burde have den styrke, det har i dag. Det er rigtig ærgerligt og spild af gode kræfter. Vi kunne have haft en stærkere position i forhold til staten, hvis vi talte med én stemme. Her i regionen fungerer samarbejdet godt, men vi bliver forstyrret af grøftegraveri mellem de to organisationer. Min vurdering er, at havde KL stemt det hjem, havde Danske Regioner også gjort det. Dér mærkede jeg meget lidt skepsis.«



Du kunne være blevet formand for Danske Regioner?

»Meget teoretisk set,« siger Jens Stenbæk.

Var det ikke en ambition?

»Nej, det har det ikke været. Min ambition har været på regionalt niveau. At få et regionsråd til at lykkes med at skabe bedre forhold for borgerne. Jeg kom ind som substitut, da Carl stoppede, fordi jeg var den eneste anden regionsformand på den borgerlige side (Carl Holsts afløser, Stephanie Lose, var ikke blevet valgt til posten, red.). Det er ikke noget, jeg har stræbt efter, selvom det er spændende. Men jeg har ikke gået og haft en formand i maven,« siger Jens Stenbæk.

Siden han offentliggjorde, at han stopper i politik, har der været gang i hans telefon:

»Jeg har fået mange lykønskninger. Sjovt nok langt flere, end jeg fik, da jeg blev formand. Det er tankevækkende,« siger Jens Stenbæk og fortsætter:

»Jeg har ikke fundet forklaringen. Men hvis jeg skal være ærlig, tror jeg, at det er, fordi andre ser det som en modig beslutning. Man ved, hvad man har, og ikke, hvad man får,« siger Jens Stenbæk.