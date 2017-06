Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Mænd har cirka 20 procent større risiko for at få type 2-diabetes end kvinder. Samtidig har mændene godt 85 procent større risiko for at dø af sygdommen. Det viser tal fra blandt andre Diabetesforeningen. Derfor bør der indføres diabetes-screeninger målrettet mænd. Det argumenterede Selskab for Mænds Sundhed for, da Dagens Medicin afholdt diabetes-debat ved det […]