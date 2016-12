SDU-forsker nr. 1 på verdensrangliste

Professor Jan Hartvigsen fra Institut for Idræt og Biomekanik, SDU er af det amerikanske website Expertscape.com rangeret som verdens førende ekspert inden for området ’smerter I bevægeapparatet’ (musculoskeletal pain).

Rangeringen er baseret på forskningspublikationer gennem de seneste 10 år.

To øvrige professorer fra instituttet, Ewa Roos og Karen Søgaard, er også på top 60.

Expertscape.com rangerer forskere og eksperter inden for mange sundhedsvidenskabelige felter, og førstepladsen er et resultat af SDU’s mangeårige satsning på forskning indenfor smerter i muskler og led.

»Jeg er naturligvis stolt over placeringen, det er en stor personlig anerkendelse,« siger Jan Hartvigsen, »men jeg er mindst ligeså stolt over den store gruppe af dygtige forskere, vi har I vores nydannede Center for Muscle and Joint Health på SDU. Her arbejder forskere med forskellige faglige baggrunde sammen om at finde effektiv forebyggelse og behandling for de mange danskere med smerter og funktionsnedsættelse i bevægeapparatet. Vi er kommet rigtig langt i de senere år, og med den store opmærksomhed vores forskning har internationalt, er jeg ikke I tvivl om, at vi vil se flere top placeringer på denne og andre ranglister I årene fremover,« siger Jan Hartvigsen.