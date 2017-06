Sikkerhedsdata fra et nyt nordisk studie, der undersøger behandlingsmulighederne for ældre patienter med metastaserende tyktarmskræft, indikerer, at geriatriske screeningsværktøjer kan forudsige effekten af behandling hos den enkelte patient.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

CHICAGO (Dagens Medicin) – En sikkerhedsanalyse af 50 ældre patienter med metastaserende tyktarmskræft indikerer, at geriatriske screeningsværktøjer kan være med til at forudsige, om den enkelte patient vil have gavn af behandling med kemoterapi. Analysen er en del af det såkaldte NORDIC 9-studie, som undersøger behandlingsmulighederne for den voksende gruppe af ældre patienter over 70 […]