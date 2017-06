»SCOT-studiet er en once in a lifetime-oplevelse«

På Plenary Session i går på ASCO kom det frem, at udvalgte tyktarmskræftpatienter med stadium 3-sygdom kan nøjes med en halv adjuverende kemo-kur. Et af de seks studier, SCOT-studiet, har inkluderet patienter fra 10 danske kræftafdelinger, og det er der grund til at være rigtig stolt over, fastslår dansk ekspert.