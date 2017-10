Overlæge og yngre læge i Region Hovedstadens Psykiatri kommer med udtalelser om psykologer, som kan skabe et uheldigt samarbejdsklima. Det skaber også et gammeldags og reduktionistisk billede af psykiatrien, som jeg ærlig talt ikke oplever at de fleste medicinere og speciallæger deler.

I Dagens Medicin nr. 17/2017 anklager formand for Overlægerådet i Region Hovedstadens Psykiatri, Gitte Ahle, og fællestillidsmand for yngre læger, Lasse Schmidt, psykologer for at »udvande« psykiatrien, og siger at psykologer er en »trussel mod psykiatrien som speciale«. Det er både en devaluering af den indsats, som psykologer gør i psykiatrien, og samtidig en udtalelse som indirekte viser, hvad man tænker er kernen i forståelse og behandling af psykiske lidelser.

Det er på mange måder nogle ærgerlige udtalelser, der skaber et uheldigt samarbejdsklima, og samtidigt skyder forbi, hvad jeg egentligt tror er artiklens ønskelige formål: at lokke flere dygtige speciallæger til psykiatrien; at formidle til medicinstuderende at psykiatrien er et meningsfuldt og spændende speciale; og ikke mindst at reducere det arbejdspres, mange speciallæger oplever.

For det første kom specialpsykologuddannelsen i stand som et forsøg på at dække de behov, der ikke kunne imødekommes gennem ansættelse af speciallæger i psykiatri. Der er simpelthen ikke nok mennesker til at dække de behov, man har for udredning og behandling. Dette handler ikke om, at den ene faggruppe kommer i stedet for den anden. Kritik af andre faggrupper giver ikke flere speciallæger.

For det andet er der en række tendenser i psykiatrien, der kræver en tværfaglig indsats. Som eksempler kan nævnes nedbringelse af tvang, større brugerinddragelse, fokus på en mere recovery orienteret tilgang, samt opkvalificering af andre behandlingsmåder end de rent biologisk/medicinske. Disse krav kommer fra politisk hold, fra brugerorganisationer og fra forskning. Hvis vi skal imødekomme disse krav, kræver det at flere faggrupper, med forskellige videnskabsteoretiske baggrunde, slår folderne sammen for at videreudvikle psykiatrien.

Vi kan tage eksemplet med nedbringelse af tvang. Alternativer til tvang handler om at udvikle, implementere og fastholde miljøterapiske tilgange og samtalefærdigheder hos de ansatte; det handler om at understøtte bedre affektregulering hos de indlagte; det handler om bedre samarbejde mellem ambulante behandlingsinstanser og lukket regi; og det handler om netværksarbejde og pårørendeinddragelse. Det handler kort og godt om at udvikle bedre metoder til at forstå, håndtere og forebygge akutte situationer. Ellers bliver det blot varm luft og retorik. Dette er et kæmpe udviklingsarbejde, hvor der er brug for hele paletten af faggrupper og kompetencer, og det lyder derfor noget hult og misforstået, at psykologer ikke kan bidrage i denne udvikling.

Der skal ikke være tvivl om at biologi og somatiske forhold spiller en helt central rolle, især i den akutte psykiatri: For det første er man ved udredning af psykiske lidelser – dvs. når man skal forsøge at forstå hvorfor en persons funktionsniveau, eller evne og lyst til at deltage i aktiviteter de tidligere har været glade for, er forringet – nødt til at udelukke organiske eller somatiske årsager.

For det andet ved vi, at mennesker indlagt i psykiatrisk regi ofte har en overdødelighed sammenlignet med resten af befolkningen.

For det tredje er mange langtidsindlagte, og de bliver selvfølgelig også somatisk syge, hvilket er vigtigt at nogen ser, forstår og behandler. Lægerne og speciallægerne har en uvurderlig funktion, og der er ingen psykologer, ved deres fulde fem, der vil eller tror de kan, erstatte denne kompetence. Som psykolog kan man noget andet, men der er samtidigt stort overlap i det speciallæger og psykologer er uddannet til, hvorfor psykologer i stigende grad også deltager i vurdering, udredning og behandlingsplanlægning.

De fleste psykologer jeg taler med i psykiatrien, beskriver at samarbejde, erfaringsudveksling, opgavefordeling og gensidig faglige udvikling mellem faggrupperne for det meste går glimrende. Derfor giver udtalelser fra talspersoner for speciallægestanden, om at psykologer »er en trussel mod psykiatrien« indtryk af et gammeldags og reduktionistisk billede af psykiatrien, som jeg ærlig talt ikke oplever at de fleste medicinere og speciallæger deler.