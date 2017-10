De sygeste psykisk syge skal prioriteres, således at ingen afvises fra nødvendig indlæggelse, ej heller udskrives, før det er forsvarligt. Det koster selvfølgelig dyrt, men det er måden at få lægerne ind i faget igen.

Det er nærmest imponerende, at journalisten i Dagens Medicin nr. 17/2017 i den fyldige omtale af manglen på psykiatere ikke forholder sig til det helt centrale spørgsmål: Hvorfor rejser de fra akutafdelingerne? Det er ellers grundigt belyst i DR’s tidligere undersøgelse af, hvor hyppigt den modtagende læge afviser/udskriver for tidligt, og i aktuelle debatindlæg fra Risskov og København.

Når Sundhedsministeriet og regionerne opretholder et strukturelt misfoster med ideologien om psykiatrien som en helt overvejende ambulant disciplin, lægges ansvaret for afvisning og uforsvarlig udskrivning af svært syge og behandlingskrævende patienter over på den enkelte læge med svære etiske dilemmaer til følge.

I anledning af drabet på en medarbejder på bostedet Lindegården i Roskilde i marts 2016, begået af en svært psykotisk, stofpåvirket ung mand, som var udskrevet fra en tvangsindlæggelse af en dags varighed, udtalte direktionen for Region Sjælland, at behandlingen var »efter bogen«. Jeg gad godt møde den psykiater, som er i stand til at behandle psykosen og misbruget og det sociale kaos, drabsmanden befandt sig i, på én dag. Og jeg føler med den kollega, som blev pålagt denne opgave.

Min kronik i Ugeskrift for Læger i september 2016 havde titlen: ‘Skal lægerne i psykiatrien vænne sig til kynisme?’ Det korte svar er: Nej!

Løsningsforslagene til lægemanglen omtalt i artiklen i Dagens Medicin er helt ubehjælpsomme: At ‘fiske’ læger fra andre regioner, at ansætte udenlandske læger i et fag, hvor et yderst nuanceret sprog er en grundlæggende kompetence, at flytte oplagt lægelige opgaver til andre faggrupper.

Det grundlæggende problem er den manglende lydhørhed opadtil over for faglige indvendinger mod reduktion af sengepladser i en grad, som har ført til massiv stigning i kriminalitet, misbrug, tvangsindlæggelser, genindlæggelser og hjemløshed.

På alle disse områder er det helt overvejende mændene, som er ofrene for vanrøgten. Denne politik er tillige et velegnet middel til at få lægerne til at søge væk til mindre udsatte områder i faget.

Hvis de ansvarlige for hele denne tragedie for faget havde et ønske om at vende udviklingen, må de sygeste psykisk syge prioriteres, således at ingen afvises fra nødvendig indlæggelse, ej heller udskrives, før det er forsvarligt. Det koster selvfølgelig dyrt — en følge af mange års forsømmelse og nedprioritering af psykiatrien i forhold til somatikken. Men det er måden at få lægerne ind i faget igen, under vilkår, som opfylder de basale krav til lægegerning — ansvarlighed og faglighed.