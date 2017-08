»Så vågner de op på intensiv efter fire dage i koma og siger, at ‘det kan I ikke være bekendt’. Og det kan vi heller ikke«

I en akutmodtagelse kan det have store konsekvenser, at sygehusene ikke har umiddelbar adgang til patientdata fra almen praksis. For overlæge Annmarie Lassen fra Odense Universitetshospital betyder det, at patienterne af og til får en behandling, som hun ikke synes, at hun kan være bekendt.