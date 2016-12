Det var i 2015 første gang, DANBIO medtog kvalitetsindikatorer for rygsøjlegigt. Indikatorerne baserer sig på internationalt anerkendte mål for sygdomsaktivitet.

Af årsrapporten fremgår det, at der var variation i, om de nyetablerede indikatorer blev opfyldt.

Således viser årsrapporten, at de tre indikatorer, der beskriver henholdsvis andelen af nydiagnosticerede patienter, der registreres med resultatet af parakliniske undersøgelser, andelen af nydiagnosticerede patienter, der registreres med BAS, ASDAS og medicinsk ved debut og mindst to gange det første år, og andelen af patienter, der registreres med medicinsk – og biologisk behandling mindst en gang årligt, ikke var opfyldt på landsplan.

Kvalitetsmålet for de tre indikatorer er fastsat til 80 pct., men for den første indikator registreredes en opfyldelse på 41 pct., 43 pct. for den anden indikator og 75 pct. for den sidstnævnte. Den begrænsede registrering forklares bl.a. med, at patienternes diagnosetidspunkt i nogle tilfælde var ukendt, samt at det tidligere var svært at registrere den smertestillende behandling i DANBIO.

Anderledes positivt så det ud for de resterende indikatorer, der beskriver andelen af patienter, der blev registreret med henholdsvis BASDAI, BASFI og BASMI mindst en gang årligt. Her var kvalitetsmålet på 80 pct. opfyldt for alle tre faktorer på landsplan.

Indikatorerne vedrørende BASDAI og BASFI, der er udtryk for patientrapporteret-outcome, var i 2015 opfyldt 100 pct. på Hospitalsenheden Vest, hvilket er medvirkende til, at centret sammen med Silkeborg løber med førstepladsen ved årets kåring.

Placering Sygehus Score 1 Hospitalsenheden Vest 100 1 Silkeborg 100 3 Horsens 96 3 Aarhus 96 5 Esbjerg 95 5 Viborg 95 7 Vejle 93 8 Køge 91 9 Svendborg 90 9 Randers 90 11 Bornholm 87 12 Slagelse 85 13 Hjørring 84 14 Glostrup 81 14 Nordsjællands Hospital 81 16 Aalborg 79 17 Frederiksberg 78 17 Rigshospitalet 78 19 Gråsten 77 20 Gentofte 72 21 Odense 70 22 Holbæk 67 - Fredericia - - Kolding -

Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til 'DANBIO – Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter: National Årsrapport 2015' omregnet til indekstal og vægtet.