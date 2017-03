​I dag er iltbehandling på hospitaler og i hjemmet styret manuelt, men det skal et nyt projekt nu ændre på ved at udvikle en iltrobot.

Ledende overlæge på Medicinsk Enhed Ejvind Frausing fik for nogle år siden ideen til en iltrobot og har nu fået syv mio. fra Innovationsfonden til at fortsætte arbejdet med at udvikle robotten. Det skriver Hvidovre Hospital på sin hjemmeside.

Ejvind Frausings robot holder konstant øje med patientens iltprocent og giver automatisk mere eller mindre ilt, så patienten fastholdes på det niveau, som er bedst.

Patienten får en klemme på fingeren og et bånd om håndleddet. De sender via Bluetooth information om patientens iltprocent til en lille boks på væggen. Boksen justerer så ilttilførslen til patienten op eller ned, afhængigt af hvad der er brug for.

Robotten har også en alarmfunktion, der tilkalder personalet, hvis der sker ændringer, som er voldsomme og uden for normen.

Ejvind Frausing forklarer, at den mere deltaljerede overvågning og justering kan bidrage til, at færre patienter vil få brug for at komme i respirator.

»Derudover forventer vi med denne opfindelse at kunne sænke indlæggelsestiden med ca. en halv dag for alle KOL-indlæggelser. Det vil være en kæmpe besparelse for hospitalet og for hele Danmark, hvor der bruges 100.000 sengedage årligt på indlæggelser med KOL,« fortæller Ejvind Frausing.