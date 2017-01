»Her i Risskov hersker gadens parlament«

Igennem længere tid har personale fra Psykiatrisk Hospital i Risskov stærkt kritiseret forholdene. Efter at de almenpsykiatriske patienter er rykket ud, er kriminelle psykisk syge rykket ind og har forvandlet hospitalet til noget nær Pusher Street. Der er skåret ind til benet, og det tilbageblevne personale står magtesløse og frygter for deres liv. Dagens Medicin har besøgt hospitalet en hverdag, som endte med krisemøde.

»Peter, kan jeg låne dig, det er ved at køre helt af sporet med Martin.«

Reservelæge Rune S. Sørensen står i døren til samtalerummet, hvor afdelingens overlæge, Peter Møller Andersen, er til møde.

Det er tirsdag 3. januar. Klokken er ni, og Martin har været på psykoseafsnit P1 på Det psykiatriske hospital i Risskov i to døgn. Politiet indlagde ham på røde papirer, fordi han var psykotisk, stofpåvirket og farlig. I begyndelsen var han så aggressiv, at han måtte ligge i bælte, og nu, hvor abstinenserne melder sig, er en ny bæltefiksering under opsejling.

»Jeg oxapax’ede ham for fem minutter siden, men hans misbrug er så massivt, at jeg ikke kommer nogen vegne med det. Jeg tør faktisk ikke vente på, at medicinen virker. Det er rigtigt farligt lige nu,« siger Rune S. Sørensen.

De to læger haster ned ad gangen til værelset, hvorfra der lyder høje råb. Uden for døren står afdelingens stab af plejere, hvoraf de fleste er små, kvindelige letvægtere. Reservelægen beder en plejer om at tilkalde nabohjælp og får en sygeplejerske til at hente et bælte.

Personale fra de tilstødende afsnit iler til, og patienterne, der ikke bryder sig om at blive efterladt alene på værelserne, trækker også ud på gangen.

Som at blive skåret midt over

En sygeplejerske kigger ind til den råbende patients genbo — en kvinde på 86 år, som blev indlagt på afsnittet i nat, dengang konfus, nu sovende i sin kørestol.

For blot et år siden ville hun være blevet indlagt på hospitalets daværende gerontopsykiatriske afsnit, men da afsnittet er sparet væk, er hun henvist til at være her på psykoseafsnittet. De ældres store behov for ro og faste rammer clasher i sygeplejerskens øjne fuldstændigt med de yngre ofte stærkt misbrugende patienters utilregnelighed.

Som ansat føles det som at blive skåret midt over at skulle tage sig af begge patientgrupper på samme tid. Sygeplejersken trækker forsigtigt døren i, lettet over, at larmen ikke har forskrækket den demente.

Reservelægen har fået en sygeplejerske til at hente en beroligende pille, som han forsøger at få den psykotiske patient til at tage imod gennem døråbningen.

»Jeg bliver bare så bekymret for dig, Martin. Er der noget, jeg kan gøre for at hjælpe dig med at få mere ro på nu? Kunne du måske tænke dig en kædevest eller en kugledyne?« spørger reservelægen. Patienten beder om en kædevest, men da lægen forsøger at få ham yderligere i tale, eksploderer han pludselig af raseri.

»LAD MIG FOR HELVEDE VÆRE, jeg har SAGT, at du skal GÅ,« råber patienten.

Lægen diskuterer situationen med overlægen, der vurderer, at det er bedst at se tiden lidt an.

Fagligt uforsvarligt

Overlæge Peter Møller Andersen får ekstra travlt i dag, da han ud over sit daglige arbejde også skal håndtere de mange pressehenvendelser fra bl.a. Dagens Medicin, der er kommet i kølvandet på det åbne brev, som hospitalets samlede medarbejderstab sendte til regionsrådspolitikerne kort før jul.

Brevet var et opråb om, at arbejdsmiljøet var ‘fagligt uforsvarligt’ med for få hænder og senge og alt for mange stoffer på afdelingerne.

Selvom stofferne er allestedsnærværende, er de ikke umiddelbart til at at se. Sygeplejersker og sosu-assistenter har ikke tid til at holde øje med, hvad der sker i parkeringskælderen, i haverne og ude ved hegnet, hvor pushere på knallert eller i en sort BMW jævnligt stopper op og stikker piller og pulvere ind gennem tremmerne.

De mange stoffer på afdelingen kombineret med de få ansatte er efter Peter Møller Andersens vurdering en vigtig årsag til, at, at antallet af bæltefikseringer på P1 sidste år steg med næsten 15 pct. Stigningen kommer på trods af en partnerskabsaftale mellem regeringen, regionerne og hospitalerne om, at antallet af bæltefikseringer skal halveres frem til 2020 — og et stort ønske blandt de ansatte om at nå målet.

Det har været nødvendigt at skrue op for tvangen for at forhindre patienterne i at gøre vold på sig selv og andre.

»Det største problem hos os er den ringe sikkerhed,« siger Peter Møller Andersen og fortæller, at regionen trods de tiltagende problemer har holdt fast i sikkerhedsnormeringerne med tre på dagvagterne og to på nattevagt på hver afdeling.

»Det er alt for lidt, især om natten. For den sidste opgørelse viste, at der ca. otte gange i døgnet er en afdeling, der har brug for nabohjælp. Når der kun er to i vagt til 17 patienter, er det svært, specielt når en af dem er sat til at skærme en patient. Det gør det hele meget sårbart,« siger Peter Møller Andersen. Han træder ind i afsnittets opholdsstue, hvor en afdelingssygeplejerske hjælper en patient til rette foran tv’et.

»Kort før jul herskede her ragnarok, efter at en patient med dom til behandling havde raseret alt inventar. Vi fik ham overflyttet til et retspsykiatrisk afsnit, men næste gang, det vagthold af store tatoverede fyre, som mandsopdækker ham 24/7, kører træt, har vi pligt til at tage ham ind igen,« siger afdelingssygeplejerske Una Burchhardt.

Bæltefrit afsnit har dobbelt så mange ansatte P4 fik i 2015 satspuljemidler til at blive til et bæltefrit afsnit. Massive misbrugsproblemer er der også her, ditto patienter med behandlingsdomme, men den store forskel er, at afdelingen frem til 2018 har satspuljemidler til at holde staben udvidet med 10 mand, deriblandt en fysioterapeut og en ergoterapeut. Den brede vifte af kompetencer giver helt andre muligheder for at berolige og behandle patienterne. Her er ikke skyggen af bælter, selvom andre afdelinger i afmagt har overflyttet nogle af deres tungeste patienter hertil. »Effekten er, at vi stort set ikke har nogen fikseringer — i hele december havde vi kun én. Hvor man for få år siden fikserede patienterne i ét væk, er det nu blevet sådan, at vi efter en fiksering siger: ‘satans også’,« siger P4’s afdelingssygeplejerske Kirsten Bo Christensen og påpeger, at det er antallet af personaler, der gør hele forskellen. De flere hænder gør det nemlig muligt at lægge en god kontinuerlig struktur igennem hele døgnet, så personalet hele tiden har overskud til at forebygge, at patienter kører op.



Alle har kendskab til vold

Man behøver ikke at have fantasi til at forestille sig, hvad der kan ske på hospitalet i Risskov.

For grov vold finder hele tiden sted med større og større frekvens. Alle de ansatte på dagens vagt har været ofre for eller vidne til overgreb, trusler og voldsepisoder, og det har fået flere til at sige op. Og de få, der søger de opslåede stillinger, er næsten altid kvinder, da de plejeruddannelser, som tidligere tiltrak de stærke mænd, er lukket.

Jobbet som sosu-assistent og sygeplejerske, der er målrettet f.eks. plejehjemmene, tiltaler ikke de mænd, som kunne være med til at øge trygheden på de psykiatriske hospitaler. I erkendelse af, at der er behov for dem, arbejder ledelsen nu på at hyre sikkerhedsvagter.

Sygeplejerske Lenette Skau Johansen, som har travlt med dagens obligatoriske pligtopgaver foran computeren på vagtværelset, oplever, at det især er inden for det seneste år, at volden er eskaleret — en oplevelse, der understøttes af, at der i 2016 blev anmeldt 33 voldssager mod 13 i 2015.

»På afsnittene R3 og P3 er der personaler, der har været udsat for noget så grimt, at de aldrig kommer tilbage,« fortæller Peter Møller Andersen og fortæller om stranguleringsforsøg og overfald på bl.a. en sosu-assistent, der blev slået ned på et værelse. Hvis en kollega ikke havde hørt tumulten i forbifarten og straks kunne tilkalde akuthjælp til sin bevidstløse kollega på gulvet, er det tvivlsomt, om assistenten havde overlevet.

»En af vores udfordringer er også, at vi ikke længere kan hente hjælp udefra. Tidligere kunne vi hente assistance i regionernes vikarbureauer, men regionen har som et led i en spareøvelse droslet ned og fyret folk. Da bureauets telefon nu er lukket fra midnat og frem, kan vi ikke ringe til dem, når vi står med en farlig patient klokken tre om natten,« siger Lenette Skau Johansen.

Den eneste trofaste allierede, som hospitalet har tilbage, er politiet.

Peter Møller Andersen nævner en episode, som hans personale umuligt ville have kunnet klare uden politiets hjælp. Hændelsen skete i det sene efterår, hvor afsnittet modtog en svært psykotisk patient, som blev aggressiv, hver gang personalet nærmede sig.

Da den syge pludselig gik amok over ikke at kunne få sin mobiltelefon til at virke, tilkaldte personalet først nabohjælp og siden politi, og de to fremmødte betjente måtte bede om forstærkning. En hel delegation af politifolk iført skjolde og skudsikre veste stormede værelset og overmandede patienten med hjælp af skum og peberspray.

»Politiet kommer flere gange om ugen, og det gjorde de altså ikke for fem år siden. Jeg spurgte engang politiets indsatsleder, om han syntes, vi misbrugte dem. Han rystede på hovedet og svarede, at han godt vidste, vi havde svære arbejdsvilkår, og at vi jo slet ikke var rustet til at tackle alle de mange farlige patienter,« siger Peter Møller Andersen.

Pusher Street

Jens Peter Faurschou, der er overlæge på afsnit P4, går forbi for at se til en patient, der er kommet ind på rød tvang.

Selv om politiet visiterede den syge, da de samlede ham op på gaden, har de ikke fundet den bonflaske, han bærer på sig under tøjet, og den klump hash, han gemmer i munden. Det frustrerer overlægen. Stofmisbruget hænger som en sky over det psykiatriske hospital i Risskov, som nogle ansatte i afmagt kalder ‘Pusher Street’.

Efter at regionen flyttede 16 almenpsykiatriske pladser fra Risskov til det roligere Viborg, er hardcore-patienterne rykket ind, og den patient, han nu tilser, har siddet syv år i spjældet for drabsforsøg. Han blev lukket ud for et par år siden.

»Jeg har aldrig oplevet misbrugsproblemet så omfangsrigt noget sted som i Risskov,« siger Jens Peter Faurschou og skønner, at ca. halvdelen af patienterne er stofafhængige, især af hash, men også af kokain, amfetamin og ritalin. Aarhus har udviklet sig til ‘ritalinland’.

Stoffernes massive tilstedeværelse er et af hovedpunkterne i personalets åbne brev, som psykiatriledelsen siden har forsøgt at komme i møde, dels ved at opsætte sensorer og lys ved hegnet, dels ved at igangsætte en forsøgsordning med jævnlige besøg fra narkohunde.

Pusher Street. Stofmisbruget hænger som en sky over det psykiatriske hospital i Risskov, som nogle ansatte i afmagt kalder ‘Pusher Street’. På afsnittene R3 og P3 er der personaler, der har været udsat for noget så grimt, at de aldrig kommer tilbage. Peter Møller Andersen, overlæge Fast plads. Politiet kommer flere gange om ugen. Narkostrøm. Selvom der er opsat sensorer og lys ved hegnet, og der jævnligt kommer narkohunde, er det ikke nok til at dæmme op for narkoens strøm ind på hospitalet. Folke udefra kan stikke stof gennem hegnet, kaste noget over, ligesom stoffet kommer ind via bl.a. pårørende og pizzabude.

»Men det er langtfra nok,« siger Jens Peter Faurschou og peger på, at der også er brug for nye gårdmiljøer, hvor man ikke kan stikke et stof igennem et hegn.

Da intet tiltag tilstrækkeligt effektivt kunne forhindre den linde strøm af stoffer, som kommer ind via alt fra pårørende til pizzabud, er det bedste våben mod narko i hans øjne at få genetableret de mange nedlagte sengepladser, øge personalenormeringen til et tilsvarende niveau og uddanne personalet til at kunne tackle det, han kalder ‘gadens parlament’.

For så længe psykiatriledelse og politikere vælger at stuve for mange syge mennesker sammen på for lidt plads, er hospitalet med til at fremprovokere aggression, som patienterne forsøger at dulme med stoffer, mener han. Det er skruen uden ende.

»Som et behandlingssted for sindssygdom kan vi ikke tillade, at patienterne bruger sindssygdomsfremkaldende stoffer. Det går simpelthen ikke,« siger han og konstaterer, at kapacitetsproblemerne på psykoseafsnittene i Risskov er ‘megastore’ med kun 70 pladser til Aarhus Kommune, Fauerskov Kommune og Samsø Kommune tilsammen.

Ledelsen: »Vi har store udfordringer« »Jeg er ikke bekendt med, at der skulle være nyere eksempler på, at Arbejdstilsynet ikke vil ind på sengeafsnittene. Medarbejderen henviser formentlig til en episode, der ligger cirka to år tilbage,« siger Per Jørgensen, lægefaglig direktør i psykiatri- og socialledelsen i Region Midtjylland. »Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at vi har nogle store udfordringer med arbejdsmiljøet. Det er noget, vi som ledelse tager meget alvorligt. Derfor har vi sammen med tillidsfolkene dannet en styregruppe, der skal komme med forslag til, hvordan vi kan forbedre arbejdsmiljøet i Risskov. De første initiativer er allerede sat i værk. F.eks. forsøger vi at erstatte vikarer med fast personale, og vi forsøger, om vi kan skabe en større tryghed ved at lave aftaler med et vagtfirma. Målet er, at det skal blive trygt for medarbejderne at gå på arbejde. De problemer, som medarbejderne beskriver, er ikke kun gældende for afdelingerne P, Q og R i Risskov. Det er et landsdækkende problem, at medarbejderne i psykiatrien oplever et stort pres samtidig med, at der er kommet flere udadreagerende patienter og flere misbrugende patienter. Det ændrer dog ikke på, at det skal være sikkert at gå på arbejde — også i Risskov. Vi kan aldrig helt udelukke, at der er en risiko — men den skal være så minimal som mulig.«



»Spørger du mig, hvorfor antallet af senge er landet dér, så kan jeg simpelthen ikke forstå det. Vi har som minimum brug for 20 mere,« siger han.

Mikkel Rasmussen og Anne Bastholm Blicher er overlæger på hospitalets akutmodtagelse et par blokke fra P1-P4. De to læger ser alle de patienter, som bliver henvist af læger eller bragt hertil af politi, og beslutter, om de skal indlægges i akutmodtagelsens egne senge til observation eller sendes videre til indlæggelse på en afdeling. Ofte er der dog ikke nogen afdeling at henvise til, da alle senge er optaget.

Af en stribe lagkagediagrammer på en computerskærm i det panserglasinddækkede kontrolrum fremgår det, at hospitalet lige nu kun har to senge ledige.

»Der er p.t. to reelle pladser på hospitalet, hvoraf den ene er på LSQ, som er et lavintensivt sengeafsnit, hvor man skal være ret velfungerende for at blive indlagt — det er til et område, der strækker sig fra Samsø til Fauerskov,« siger Mikkel Rasmussen.

Han tier, mens to betjente venligt, men bestemt hiver en midaldrende kvinde ind ad døren. Hun græder, råber ’NEJ NEJ NEJ’ og forsøger at vride sig fri. Hun trækkes forbi det fyldte venteværelse.

»Problemet forværres af, at man har skåret voldsomt ned på antallet af bosteder, så vi heller ikke har noget at udskrive patienterne til,« siger Anne Bastholm Blicher. »Da de resterende bosteder oven i købet drastisk har fået beskåret deres bemanding, har beboerne en stor del af tiden ikke længere nogen at støtte sig til, hvorfor de også oftere kommer herud. Når vi heller ikke har tid eller plads til dem, bliver de lette ofre for bostedernes pushere,« siger hun.

Som overlæger er de rystede over, at man fra politisk side vælger at køre discountpsykiatri, selvom behandlingsmulighederne i dag er rigtig gode.

»Med den viden, vi i dag har om sygdommene, kan vi gøre rigtig meget for at hjælpe patienterne — vi ved, hvad der skal til. Ledelsen siger, de godt kender vores virkelighed, og at de har forsøgt at organisere sig ud af problemerne, men gentagne sparerunder har sat dem skakmat. De kan ikke skaffe flere penge,« siger Mikkel Rasmussen.

Krisemøde

Klokken er 16. Journalisten løber over i hospitalets smukke, 150 år gamle festsal med mange meter til loftet og bladguldsbelagt stuk. De næste par timer danner salen ramme om et krisemøde mellem repræsentanter fra hospitalets samlede medarbejderstab og de offentligt ansattes fagforbund FOA. Stolene i hesteskoen bliver hurtigt fyldt af overlæger, sygeplejersker og sosu-assistenter.

Ved bordet oppe foran sidder FOA’s formand, Dennis Kristensen, sammen med Karen Stæhr, der er formand for social- og sundhedssektoren. Sammen roser de staben for at stå sammen.

De taler om at forfølge en tobenet strategi, hvor FOA argumenterer for bedre forhold over for regionerne, mens Arbejdstilsynet skal tvinge psykiatriledelsen til handling med flere påbud.

En sosu-assistent rejser sig i salen.

»Vi har haft Arbejdstilsynet på besøg, men de turde ikke gå med os ind i miljøet — det var ikke til megen hjælp. Vi kan nok alle sammen mindst 10 historier om, hvordan vi selv eller kolleger er blevet slået ned, og det er bare et spørgsmål om tid, før der sker et drab herinde,« siger hun og tier et øjeblik.

»Dette er ikke en klagesang, men en håbløshedens sang.«

Dagens Medicin var på besøg på afdelingen 3. januar. 10. januar kom Arbejdstilsynet med et strakspåbud til Risskov — efter en episode, hvor en bæltefikseret psykotisk patient i oktober 2016 fik vristet sig fri og forsøgte at kvæle en ansat. Påbuddet er en kritik af, at hospitalets ledelse efter Arbejdstilsynets vurdering ikke har sørget for at følge op på forløbet ved bl.a. at lave en analyse af episoden.

På vej væk. Sygeplejerske Lene Nysum Dalsgaard har sagt op. »På grund af den ringe sikkerhed, den dårlige normering, og at jeg ikke kan stå inde for den sygeplejefaglige indsats,« siger hun. Trusler om vold får sygeplejerske til at sige op Lene Nysum Dalsgaard føler, at hun hænger sin faglighed på knagen, når hun tjekker ind på arbejdet, og tager den på sig, når hun tjekker ud. Jobbet handler mere om at forhindre vold og sikre, at alle kommer helskindede hjem, og det kan hun ikke forlige sig med. Derfor har hun, efter godt et halvt års ansættelse, valgt at sige op. »Jeg siger op på grund af den ringe sikkerhed, den dårlige normering, og at jeg ikke kan stå inde for den sygeplejefaglige indsats,« siger Lene Nysum Dalsgaard. Hun traf sin endelige beslutning at stoppe efter en hændelse i november, hvor hun og hendes kolleger gennem tre og en halv time gentagne gange blev truet på livet af en patient. »Patienten blev gal over, at han ikke måtte få noget af den mad, der var beregnet til afsnittets muslimer, som ikke får svinekød. Han truede med at kaste tallerkener på min kollega og sagde, at hun bare skulle dø og voldtages,« siger hun. Situationen kørte så meget op, at personalet måtte tilkalde lægen, men det endte alligevel med, at den syge selvsamme aften overfaldt en anden patient og blev lagt i bælte. »Der kunne vi bare godt mærke, at vi ikke var nok hænder. Mange af de situationer, vi står i, er præget af, at vi ikke har nok tid til at sætte os ned og få en relation til patienterne, som er så møghamrende syge og forpinte. Jeg kan ikke stå inde for, at jeg skal bruge al min tid på at gå og slukke brande alle steder, når jeg burde hjælpe patienterne med at få det bedre,« siger hun.