De seneste 20 år er risikoen for at dø af hjertestop på et hospital kraftigt reduceret. Især kvinder overlever i langt højere grad i dag, end de gjorde for 20 år siden, viser nyt studie.

Forskellen mellem mænd og kvinders risiko for at dø af hjertestop er blevet reduceret de seneste 20 år. Specielt yngre kvinder overlever i dag i langt højere grad, end de gjorde for 20 år siden, viser et nyt schweizisk studie omfattende mere end 50.000 patienter.

»I 1990’erne viste forskning, at yngre kvinder med akut myokardieinfarkt oftere døde af det end mænd på samme alder. Der findes kun meget lidt viden om, hvorvidt denne forskel stadig eksisterer her 20 år efter,« fortæller hjertelæge ved AMIS Plus Data Centre, Zürich, Dragana Radovanovich i en pressemeddelelse.

Resultatet af det nye studie er netop offentliggjort på en konference for European Society of Cardiology, der i disse dage bliver afholdt i Barcelona.

I studiet inkluderede forskerne data fra 51.725 patienter, der mellem 1997 og 2016 fik et hjertestop på et af 83 forskellige schweiziske hospitaler. 59 pct. blev diagnosticeret med ST-eleveret Myokardie Infarkt (STEMI) og 41 med NSTEMI. I studiet var 73 pct. af patienterne mænd med en gennemsnitsalder på 64 år, mens 27 pct. var kvinder med en gennemsnitsalder på 72 år.

Forskerne fandt i deres undersøgelse et fald i andelen af dødsfald de seneste 20 år. Blandt STEMI-patienter faldt andelen af dødsfald fra 9,8 pct. til 5,5 pct. for mænd og fra 18,3 pct. til 6,9 pct. for kvinder. Blandt NSTEMI-patienter faldt andelen af dødsfald fra 7,1 pct. til 2,1 pct. for mænd og fra 11,0 procent til 3,6 pct. for kvinder.

»Vores data viser, at dødsfald på grund af hjertestop på hospitaler er faldet med mindst 50 procent over de seneste 20 år. Forskellen blandt mænd og kvinder er også blevet reduceret i perioden,« siger Dragana Radovanovich.

Størst ændring for kvinder under 60 år

Forskerne lavede også en separat analyse af patienter under 60 år. Her fandt de, at andelen af dødsfald var faldet signifikant for både STEMI- og NSTEMI-patienter blandt kvinder, men ikke blandt mænd.

»Selvom andelen af dødsfald på hospitaler fortsat er større blandt kvinder end blandt mænd, er den overordnede risiko for dødsfald faldet mere for kvinder over de seneste 20 år end for mænd, specielt for patienter under 60 år,« siger Dragana Radovanovich.

Forskerne fandt også, at brugen af ballonudvidelser og stent til at udvide kranspulsårerne var steget for alle patienter. I STEMI-patienter var den således steget fra 60 pct. til 93 pct. for mænd og fra 45 pct. til 90 pct. i kvinder.

»Kvinder har i dag stadig en større risiko for at dø af akut myokardieinfarkt end mænd, formentlig fordi de gennemsnitligt er otte år ældre end mænd, når de får deres hjertestop, og de lider af flere hjertekarsygdomme. Alligevel er forskellen mellem kønnene blevet mindre over de seneste 20 år, hvilket kan skyldes, at kvinder oftere får ballonudvidelser eller indsat stent i dag, end de gjorde for 20 år siden, vurderer Dragana Radovanovich.

BILELDTEKST

Dødsfald på grund af hjertestop på hospitaler er faldet med mindst 50 pct. over de seneste 20 år, viser undersøgelser foretaget af hjertelæge Dragana Radovanovich, AMIS Plus Data Centre, Zürich.