Rigsrevisionen kritiserer midtjyske hospitalsbyggerier

Det har haltet med Region Midtjyllands kontrol af byggeriet af Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus og Det Nye Hospital i Vest (DNV) ved Gødstrup. Sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen, der overordnet mener, at regionens styring af risici og reserver til at forebygge og håndtere økonomisk pres på byggeriet har været utilfredsstillende.

»Regionen har allerede gennemført mange besparelser ved at ændre begge byggerier. Status er, at regionens økonomiske råderum i begge byggerier er meget lille, og mulighederne for at foretage flere ændringer i byggerierne er stærkt begrænsede,« skriver Rigsrevisionen blandt andet.

Den økonomiske ramme for byggerierne er fast defineret af staten, fordi de har fået tilskud via Kvalitetsfonden. Der er derfor kun mulighed for at ændre i planerne for selve byggeriet, hvis budgetterne ikke går op.

Økonomien skal være stram

Men der er ingen grund til at rejse så hård en kritik af Region Midtjyllands kontroller med byggerierne, mener regionsrådsformand Bent Hansen (S), der kalder Rigsrevisionens beretning ‘surrealistisk’.

»Jeg undrer mig og synes, det er en mærkværdig kritik. For to-tre år siden havde vi udfordringer, og der kunne man sige, at der var ting, der var svære, og som krævede, at vi skar noget væk. Men det er gjort og løst. Jeg har svært ved at forstå den mistænkeliggørelse, de lægger op til,« siger han.

Samtidig understreger han, at det er helt bevidst, at økonomien for byggerierne er stram:

»Dels fordi vi fra begyndelsen satte kvalitetskravene til hospitalerne højt, dels fordi det ikke er meningen, at der skal være et overskud, når sidste søm er slået i. Så du kan sige, at rigsrevisionen har ret i, at økonomien er stram, og vi mener, at det skal den være,« lyder det fra regionsrådsformanden.

Hospitalerne i Gødstrup og Skejby står efter planerne helt færdige i henholdsvis 2020 og 2019. Rigsrevisionen tog selv initiativ til undersøgelsen af byggerierne i februar 2016. Desuden er begge byggerier underlagt skærpet tilsyn af Sundheds- og Ældreministeriet. Dermed kan ministeriet følge byggerierne og regionens byggestyring tættere og sikre sig, at regionen holder sig inden for den økonomiske ramme. DNU har et budget på 6,35 milliarder kroner,, mens budgettet for DNV-Gødstrup er på 3,15 milliarder kroner.