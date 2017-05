Rigsrevisionen kritiserer 1813: Mål for ventetid og kvalitet er ikke opfyldt

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

For mange patienter venter for længe på, at deres opkald bliver besvaret, når de ringer 1813, og akuttelefonen gennemfører ikke tilstrækkelig kvalitetsvurdering af sin service. Det slår Rigsrevisionen fast i en beretning om Region Hovedstadens akuttelefon. »Rigsrevisionen vurderer, at Akuttelefonen ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt mål for ventetid og kvalitet,« understreger Rigsrevisionen i beretningen, […]