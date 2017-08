Rigshospitalet viser ny fløj til børn, unge og fødende

Ny hospitalsfløj på Rigshospitalet bliver formet som to hænder

Rigshospitalet har i dag præsenteret de første tegninger af det nye ’BørneRiget’, som skal være hospitalet nye hospitalsfløj til børn, unge og fødende. Den nye fløj bliver ifølge Rigshospitalet »legende logisk og designet til hverdagen for børn, unge, fødende og deres familier«. Fløje får et særligt kendetegn, idet bygningen bliver formet som to hænder. Det gennemgående princip […]