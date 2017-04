Rigshospitalet sender patienter til Aabenraa for rettidigt svar på mammografi

Rigshospitalet kan ikke længere undersøge brystkræftpatienter inden for den gældende tidsfrist, på grund af arbejdspresset fra Sundhedsplatformen. Det betyder, at kvinder skal til Aabenraa for at få svar til tiden.

En 300 km. lang køretur for at få svar på en mammografiscreening. Det er realiteten for nogle af Rigshospitalets brystkræftpatienter, der bliver sendt til Aabenraa for at de kan få svar på, om en tumor er god- eller ondartede. Hvis kvinderne insisterer på at få svar på deres mammografi i København, risikerer de at skulle vente […]