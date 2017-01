Rigshospitalet skal udvikle og teste skræddersyet kræftbehandling ved at anvende patienters egne celler.

Det sker i nyt projekt, som udover Rigshospitalet omfatter Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet og medicinalkoncernerne AstraZeneca, Roche og MSD. Projektet har netop modtaget en bevilling på 15 mio. kr. fra InnovationsFonden, skriver Innovationsfonden og Rigshospitalet i en pressemeddelelse.

Projektet vil etablere en skræddersyet medicinsk tilgang til at identificere effektive behandlingsmuligheder for individuelle kræftpatienter med metastaser, og involverer et allerede etableret klinisk program på Rigshospitalet, hvor molekylerne fra patientens egen kræfttumor bliver analyseret.

Det prækliniske program for skræddersyet kræftmedicin vil muliggøre præscreening af lægemidler og derved identificere den optimale behandlingsstrategi for den enkelte patient ved at anvende patientens egne celler, som er blevet dyrket i laboratoriet og testet med en række potentielle anti-kræftlægemidler.

Ved at anvende patientens egne celler i samspil med den molekylære analyse, og dermed skabe en individuel behandlingsstrategi, håber holdet bag projektet også at udvikle en platform for fremtidig udvikling af nye og målrettede lægemidler i samarbejde med lægemiddelindustrien.

»Med denne bevilling fra Innovationsfonden har vi mulighed for præcist at matche patienter med den behandlingsmulighed, som har den bedste chance for at standse deres kræft i at udvikle sig. For alt for mange patienter med metastaser er behandlingen ikke effektiv, og bivirkningerne kan være traumatiske. Vi er utrolig glade for at få muligheden for at tilbyde patienter den mest effektive behandling og lære mere om, hvorfor noget medicin virker for nogle, men ikke i alle situationer,« siger Janine Erler, professor ved BRIC.

Projektet, som vil være baseret på BRIC og Rigshospitalets Fase 1-enhed, skal køre i tæt samarbejde med AstraZeneca, Roche og MSD.

BRIC bidrager med stor ekspertise i forskningen af metastaser, mens holdet på Rigshospitalet har bred viden og erfaring i at føre forskningsresultater direkte ind i klinikken til de berørte patienter. De farmaceutiske partnere bidrager med deres adgang til et bredt register af anti-kræftmedicin samt deres langvarige erfaring inden for forskning og innovation.