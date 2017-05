Ofte bliver får patienter med svækket immunforsvar ordineret dyr medicin mod svamp, selvom de i virkeligheden ikke har gavn af den, men til gengæld risikerer at få bivirkninger til følge. Samtidig bliver svampene i stigende grad resistente over for lægemidlerne. Det skriver Rigshospitalets personaleblad IndenRigs (pdf).

Hospitalet har derfor igangsat et nyt svampe-stewardship, der skal være med til at holde snor i forbruget af svampemidler og bremse udviklingen af multiresistente svampe. Derudover forventer Rigshospitalet, at projektet kan give besparelserfor millioner i medicinbudgettet alene i de klinikker, der deltager i projektet.

Overlæge Jannik Helweg-Larsen fra Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet har fået titlen som hospitalets antisvampe-steward, og han mener, at det er nødvendigt at kigge mere individuelt på behandlingen af bl.a. de intensive og hæmatologiske patienter, som har svækket immunforsvar og er i høj risiko for at blive ramt af svamperelaterede infektioner.

»Heldigvis har vi gode muligheder for at sætte ind med ny diagnostik, og i kombination med den erfaring og viden, vi har om svampeinfektioner, kan vi hjælpe afdelingerne med at afgøre mere præcist, hvorvidt det er gavnligt at bruge lægemidlerne. Det kan potentielt medføre mere korrekt tidlig behandling, spare patienterne for ubehagelige bivirkninger og spare hospitalet for mange penge i medicinudgifter. Samtidig har det den positive sidegevinst, at et mindsket forbrug forhåbentlig kan medføre mindre resistensudvikling i svampene,« siger han til IndenRigs.