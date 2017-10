Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sundhedspersonale på Rigshospitalet reagerede angiveligt forkert og for sent på meningitis-symptomer hos en ung mand, der under forløbet døde. Sagen blev ikke indberettet som et mistænkeligt dødsfald til politiet. Det har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at politianmelde Rigshospitalet for at have overtrådt sundhedslovens regler, der kræver, at sundhedspersonale indberetter det til politiet, når dødsfald […]