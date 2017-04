Sundhedsplatformen kræver så mange klik af lægerne i Rigshospitalets smerteklinik, at flere er begyndt at udvikle musearm.

Tusindvis af daglige museklik i Sundhedsplatformen har givet en læge på Rigshospitalets smertecenter så ondt i højre arm, at hun er blevet ude af stand til at bruge den.

I et forsøg på at holde lægen på arbejde har centrets leder og specialeansvarlige overlæge Jette Højsted tilkaldt assistance fra Sundhedsplatformens enhed, der har sendt studerende til at åbne computeren og klikke data ind i Sundhedsplatformen, mens lægen arbejder samt at lukke det hele ned igen, når hun går hjem.

»Museproblemer på grund af Sundhedsplatformen handler ikke om den enkelte læge. Det er et begyndende generelt problem. Vi har flere medarbejdere i afdelingen, som har problemer med smerter i armen – og denne læges problem er meget alvorlig,« siger Jette Højsted og nævner, at hun nu har sat alt ind for at forebygge, at Sundhedsplatformen også forvolder hendes øvrige læger yderligere museskader ved at hjemkøbe mere skånsomme arbejdsredskaber som f.eks. ‘fodmus’.

Hun har yderligere tilkaldt en konsulent fra et dansk firma, der har udviklet udstyr, som både rummer talegenkendelse til diktat og hjælp til at åbne de forskellige menupunkter i Sundhedsplatformen – udstyr, der allerede er implementeret på børneafdelingen på Herlev Hospital.

Sidst men ikke mindst forsøger Jette Højsted at skabe en større bevidsthed hos medarbejderne om, at de sidder korrekt, så de undgår en for stor belastning.

»Men uanset hvad vi gør, kommer vi ikke udenom, at der altså er mange flere klik nu end før, og det er dem som virkelig belaster vores arme. Hele Sundhedsplatformen lægger jo op til, at vi arbejder meget mere ved computeren end tidligere,« siger Jette Højsted.

At Sundhedsplatformen kræver mange klik er velkendt, siger hun, og henviser til, at den amerikanske leverandør, EPIC, på hjemmefronten selv har forsøgt at råde bod for det ved at ansætte såkaldte ‘clickers’ til at assistere lægen i det daglige arbejde. De tager med til konsultationen og udfylder journalen, mens lægen snakker med patienten.

Det sikrer, at lægen ikke skal løse to opgaver på én gang. Denne model har Region Hovedstaden valgt ikke at kopiere. Her er ‘clickerne’ lægerne selv.

»Hvis man på forhånd vidste, at der er ansat clickers i USA, fordi det belaster medarbejderne fysisk, så synes jeg, at man burde have været mere forudseende og givet de enkelte hospitaler mulighed for at ansætte sådanne fra Go Live og ellers at sikre sig, at lægerne får adgang til det rette udstyr. Derudover skulle vi have fået tilbudt råd og vejledning i, hvad der kan aflaste os i dagligdagen,« siger Jette Højsted.

»Den læge, som har fået smerter af at arbejde i Sundhedsplatformen, har forsøgt at afhjælpe problemet ved at diktere og få dispensation til at få skrevet notaterne af en anden. Men det er ikke nok at få hende fritaget til at skrive selv, hun har også brug for hjælp til alle de klik. Problemet er, at det er sådan nogle bitte små steder på skærmen, hun skal ramme. Det kræver meget finjustering af musen, når man skal ramme de her steder, og det er det, der belaster hende,« siger Jette Højsted og peger på, at flere andre afdelinger på hospitalet ifølge hendes oplysninger skulle være ramt af lignende problemer.

»Situationen er aldeles uholdbar, for vi får en læge, som bliver fuldstændigt uarbejdsdygtig, hvis ikke hun får hjælp til at taste,« siger Jette Højsted.

Hospitalsdirektør Per Christiansen har ikke hørt om, at Sundhedsplatformen i højere grad skulle udløse flere smerter i hænder og arme end det gamle system gjorde.

»Jeg har lige spurgt implementeringsorganisationen. De har melding om én person, der har søgt om dispensation om tilladelse til diktering pga musearm samt én, der for en periode har fået hjælp til aflastning,« skriver han i en besked på Twitter, hvori han også understreger, at Rigshospitalet generelt har stor fokus på ergonomi i arbejdsmiljøorganisationen.

Rigshospitalets chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling, Morten W. Andersen, bekræfter, at et stigende antal klinikere har henvendt sig, fordi de oplever, at de mange klik med musen gør dem syge.

»Jeg ved, at der har været 8-10 klinikere, som har kontaktet os telefonisk og har sagt, at de har en arbejdsskade og en 4-5 stykker, der har forsøgt at anmelde det som en ulykke, og hvor de så har fået at vide, at det kan I ikke anmelde hos os, der skal I gå til egen læge. Men det er ikke noget, vi har dokumentation for – det er et slag på tasken,« siger Morten W. Andersen, der ikke kan sige noget om, hvorvidt der er tale om deciderede sygemeldinger på grund af arbejde i Sundhedsplatformen. Den viden har kun de enkelte afdelinger.

DM: Har du indtryk af, at der er et generelt problem?

»Vi har fået et stigende antal henvendelser om problemer med det ergonomi arbejdsmiljø efter indførelsen af Sundhedsplatformen. Det har vi,« siger han.