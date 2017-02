CHMP har på sit seneste møde indstillet til at udvide indikationen for kræftmidlet Revlimid, så midlet også kan bruges til behandling af nydiagnosticerede patienter med myelomatose.

Det europæiske lægemiddelagentur EMA’s komité for humane lægemidler CHMP har på sit seneste møde anbefalet at udvide indikationen for kræftmidlet Revlimid (lenalidomid) fra lægemiddelvirksomheden Celgene, så lægemidlet fremadrettet også anvendes til behandling af nydiagnosticerede myelomatose-patienter (MM), som har fået foretaget en autolog stamcelletransplantation. Det fremgår af en meddelelse på komitéens hjemmeside. I dag er Revlimid i […]