Ét resultat fra ASCO vil ramme dansk kræftbehandling lige i hjertekulen

For formanden og for den lægelige leder i SKA har årets absolut største ASCO-nyhed handlet om patientrapporterede data. På Plenary Session blev det slået fast, at effekten af en behandling afhænger af i hvor høj grad patienten inddrages i forløbet – og det vil tvinge læger fra alle grene af onkologien til at ændre tankemønster, vurderer de to garvede kongres-gængere.