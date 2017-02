Engangsinstrumenter betyder et stort ressourcespild, men har den fordel, at der ikke skal bruges arbejdskraft på vedligeholdelse og desinfektion.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Miljø- og Fødevareministeriet har nedsat et ’rejsehold for grønne indkøb’, som skal hjælpe kommuner, regioner og andre offentlige institutioner med at blive bedre til at købe grønt. Det seneste halve år har rejseholdet været i Region Midtjylland, hvor de har hjulpet hospitalerne med at regne ud, hvad der bedst kan svare sig økonomisk og miljømæssigt: Sakse […]