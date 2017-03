Rehabiliteringscentret Grøndal bruger videorobot som et virtuelt kommunikationsredskab mellem borger og læge. Det skal skabe større tryghed og kvalificere vurderingen af behovet for et besøg fra lægen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

På Rehabiliteringscentret Grøndal i Haslev er en videorobot flyttet ind, og det betyder, at en praktiserende læge kan tilse og vurdere borgere uden at være i samme rum. »Vi håber, at det øger trygheden for borgerne, og at lægen bedre kan vurdere, om borgerens tilstand kræver et besøg eller ej. Vi har kun lavet forsøg på den […]