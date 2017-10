Janne Rezagi er ansat som ny ledende overlæge i Regionspsykiatrien Vest, hvor hun sammen med oversygeplejerske Betina Funder Jeppesen kommer til at udgøre afdelingsledelsen i Regionspsykiatrien Vest.

Afdelingsledelsen får til opgave at skabe gode rammer for patienter og medarbejdere på tværs af afdelingens to matrikler i Herning og Holstebro. Samtidig skal de forberede udflytningen af psykiatrien til Gødstrup og det fremtidige tættere samarbejde med det somatiske hospital i 2020.

45-årige Janne Rezagi arbejder som overlæge i Regionspsykiatrien Vests psykoseambulatorium og retspsykiatriske klinik. Hun blev i 2014 færdiguddannet som speciallæge i psykiatri. Hun har tidligere arbejdet for den private psykiatriske klinik Sirculus, og derudover har hun arbejdet som overlæge på Retspsykiatrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital Risskov samt på flere psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland siden 2008.