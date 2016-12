De fem regionsformænd vil fastfryse antallet af speciallæger på universitetshospitalerne for at sikre speciallæger til hele landet.

Universitetshospitalerne skal fremover ikke have mulighed for at ansætte flere speciallæger efter lyst og behov.

På et bestyrelsesmøde i Danske Regioner torsdag besluttede de fem regionsformænd at fastfryse antallet af speciallæger på universitetshospitalerne de næste to år, hvilket betyder, at hospitalet ikke må øge det samlede antal speciallæger fra 1. januar 2017 og to år frem.

Hospitalet må dog selv bestemme, hvordan speciallægerne fordeler sig.

Ordningen gælder for Rigshospitalet Blegdamsvej/Glostrup Hospital, Herlev/Gentofte Hospital, Aarhus Universitetshospital (undtaget P.P. Ørumsgade) og Odense Universitetshospital både i Odense og Svendborg.

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S) kalder det historisk, at de fem formænd er blevet enige om sådan et initiativ til sikring af lægedækning.

»I rigtig mange år har vi drøftet skævheden i fordelingen af speciallæger. Nu har de fem formænd skubbet til hinanden og er nået frem til, at vi i fællesskab tager et ansvar på tværs. Det mest attraktive er ansættelse på universitetshospitalerne, og der vil vi i to år holde igen og ikke udvide antallet af speciallæger,« siger Bent Hansen og fortsætter:

»Vi ønsker at sende et signal om, at det ikke er Matthæus-princippet, der er gældende: Hvem meget har, skal mere gives. Der er nogen, der er mere attraktive, som har mulighed for hele tiden at tiltrække og udvide. Det er universitetshospitalerne,« siger han.

»Selvfølgelig skal der være stærke universitetshospitaler og stærke forskningsmiljøer. Men der skal være plads til en ensartet behandling i hele landet,« siger Bent Hansen.

Han håber, at initiativet vil blive mødt med forståelse fra hospitalsdirektionerne:

»Jeg håber, de ser på helheden og ikke kun deres egen isolerede situation. Jeg forventer ikke at få klapsalver, når jeg nærmer mig Aarhus Universitetshospital i dag. Men jeg forventer forståelse for, at det er et samlet sundhedsvæsen,« siger Bent Hansen.