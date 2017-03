Regions­direktør om valg af Sundheds­platformen: Jeg fortryder ikke

Listen af it-skandaler vidner om, at man ikke kan gøre et gigantisk nyt it-system færdigt og fejlfrit før implementering, mener regionsdirektør Hjalte Aaberg. Selvom den kaotiske implementeringsmodel har sat hospitalerne under pres, fortryder han intet.