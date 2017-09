Regioner vil udpege formænd til fagudvalg under Medicinrådet

Danske Regioner siger ja til forslag fra Medicinrådet, der i særlige tilfælde skal give regionerne mulighed for at udpege formænd for fagudvalg.

Danske Regioners bestyrelse bakker op om et forslag fra Medicinrådet, som skal hjælpe til at løse problemer med at finde formænd til fagudvalg under Medicinrådet. Medicinrådet har haft vanskeligheder med at få udpeget formænd til en række fagudvalg, fordi Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) ikke har kunnet finde specialister, der har ønsket at påtage opgaven. Det har betydet, […]