Regioner: Sund økonomi skal komme os til gode

De økonomiske vismænd fremlagde tirsdag sin forårsrapport, der viser, at det går godt for dansk økonomi. Faktisk går det så godt, at vismændene betegner dansk økonomi som »overholdbar«. Og de positive takter bør komme sundhedsvæsenet til gode, mener regionerne.

»For mig er konklusionen klar: En god portion af det økonomiske råderum skal bruges på velfærd. Regeringen taler højt og flot om, hvor vigtigt sundhedsområdet er, og nu har man virkelig muligheden for at sætte handling bag ordene til glæde for patienterne,« siger Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

Han mener, at de gode nyheder fra vismændene bør give sig udslag i flere penge til regionerne allerede i forbindelse med de igangværende økonomiforhandlinger.

»På patienternes vegne sætter jeg min lid til, at regeringen for alvor erkender, at sundhedsvæsenet er presset. Der kommer flere og flere patienter, medicinen er dyr, hospitaler skal moderniseres, og vi står over for at oprette helt nye, særlige tilbud til alvorligt psykisk syge. Regeringen må bide til bolle og finde de nødvendige penge til sundhedsvæsenet,« siger Bent Hansen, der betoner, at sundhed er et helt centralt velfærdsområde:

»Hospitalerne og sundhedsvæsenet havner igen og igen allerøverst, når danskerne ranglister de vigtigste velfærdsområder, og der er i den grad brug for flere midler. Sidste år var 2,8 millioner danskere forbi et hospital, og personalet har rigtig travlt mange steder. Når vi stadig skal sørge for god og specialiseret behandling, skal pengene følge med.«

Også Lægemiddelindustriforeningen mener, at de positive meldinger fra vismændene bør omme sundhedsvæsenet til gode.

»Der er et de facto investeringsefterslæb i sundhedsvæsenet, og hvis vi skal bruge de milliarder, der ligger i råderummet, klogt, så skal der investeres i sundhed. Det er noget også kommende generationer får nytte af,« siger Lægemiddelindustriforeningens koncernchef, Ida Sofie Jensen i en pressemeddelelse.

Opfordringen fra Bent Hansen og Ida Sofie Jensen kommer, selvom vismændene advarer mod at bruge deres analyse til blot at bruge flere penge nu og her.

»Der er overskud i den offentlige økonomi. Men hvis der er nogen, der spørger, om vi ikke bare kunne bruge den holdbarhed nu, så vil vi gerne advare imod det, for så ville man komme i karambolage med 0,5 pct.-grænsen på den korte bane,« siger overvismand Michael Svarer med henvisning til budgetlovens bestemmelse om, at det strukturelle underskud ikke på noget tidspunkt må overstige 0,5 procent af BNP.