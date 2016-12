Regioner: Nye speciallæger skal vente fem år på overlægestilling

Danske Regioner vil indføre regler for, hvornår man kan blive overlæge, fordi der lige nu er for mange overlæger.

Over 10 år er der kommet 40 pct flere overlæger, og det er for mange.

Det mener Danske Regioners bestyrelse, som på et bestyrelsesmøde torsdag besluttede at arbejde for at begrænse antallet af overlæger.

I stedet skal der mere fokus på afdelingslægen, siger Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner.

»Vi har brug for speciallæger, men det at være overlæge er at have et særligt ledelsesmæssigt ansvar. Det indebærer at tage ansvar for at være den fremmeste blandt de lægefaglige kolleger, og det er en særlig rolle i forhold til tilrettelæggelse af arbejde, forskning og udvikling. Det at være overlæge skal ses som særlig position og et særligt ansvar,« siger Bent Hansen og fortsætter:

»Vi kan se, at når man er blevet færdig som speciallæge, har man været hurtig til at gøre folk til overlæger. Vi siger nu, at en tommelfingerregel er, at man skal have været speciallæge i minimum fem år, inden man er kvalificeret til en overlægestilling,« siger Bent Hansen.

»Vi vil lave fælles regionale principper for, hvornår man kan løftes op til at blive overlæge. Herunder det ledelsesmæssige ansvar og ikke kun det faglige. Det skal ikke bruges som konkurrenceparameter på tværs af regionerne,« siger Bent Hansen.

Han mener også, at der er mange penge at spare ved at holde igen med udnævnelsen af overlæger, da de koster 100.000-150.000 kr mere end en afdelingslæge pr år.

Formanden for Overlægeforeningen, Anja Mitchell, mener, at det er en forkert vej at gå for regionerne:

»Det virker for rigoristisk i forhold til, hvad regionerne tidligere har sagt. For nogle år siden fjernede de den regel, der krævede, at der gik to år, fra man var blevet speciallæge, til man kunne blive overlæge og nu vil de have, at der skal gå fem år,« siger Anja Mitchell og fortsætter:

»Jeg ser det faktisk som en hån mod speciallægerne, der har gjort som regeringen har sagt og skyndt sig gennem uddannelsessystemet for ikke at falde for femårs-fristen, og så kommer de ud og bliver mødt af sådan en blokade,« siger hun.

Hun kritiserer regionerne for ikke at have tillid til, at deres sygehusledelser kan finde ud af, hvornår de har brug for en overlæge, og hvornår de har behov for underordnede læger.

Dagens Medicin: Men er der det behov for det antal overlæger, som vi ser i dag?

»Det er overlægerne, der driver værket på sygehusene i dag. Samtidig med at der er kommet flere overlæger, er der sket en voldsom produktivitetsstigning på sygehusene. Og i stor udstrækning er det overlægerne, der har drevet den udvikling. Vil man løfte opgaven til det højeste niveau på sygehuse, behøver man overlæger,« siger Anja Mitchell.

Hun mener, at en fem-års regel kan gå udover forskning og uddannelse:

»Man kan ikke drive værket, hvis man er ansat som underordnet læge. Jeg er helt med på at det er arbejdsgiver, der skal bestemme, om de har behov for ledelseskraft, men derfor skal man ikke sætte denne barriere for alle speciallæger i fem år. Det ligner mest planøkonomi,« siger Anja Mitchell.