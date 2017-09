Region Syddanmark undgår besparelser på sundhedsområdet til næste år

Et bredt flertal i regionsrådet i Region Syddanmark har indgået forlig om regionens 2018-budget. Regionens stabile økonomi betyder, at regionen ikke skal ud i en sparerunde på sundhedsområdet til næste år.

En ekstra ambulance i Varde, en ny ambulancestation i Egtved, et nyt p-hus ved sygehuset i Vejle og flere paramedicinere og brugerstyrede senge i psykiatrien. Det er blandt nogle af tiltagene i budgetforliget for 2018 i Region Syddanmark som regionsrådet blev enige om i går onsdag. Regionens stabile økonomi betyder, at regionens samtidig slipper for sparerunder […]