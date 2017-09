Region Syd om fravalg af EPIC: Vi har haft en objektiv og stringent proces

Region Hovedstadens problemer med Sundhedsplatformen er ikke årsagen til, at Region Syddanmark har tildelt systemet dumpekarakterer i sin prækvalifikationsrunde, pointerer sygehusdirektør for OUH Niels Nørgaard Pedersen.

Region Hovedstadens problemer med sit nye IT-system Sundhedsplatformen, der er baseret på det amerikanske system Epic, har ikke påvirket Region Syddanmarks fravalg af det system i sin prækvalifikationsproces. Det pointerer systemejer af EPJ på Region Syddanmarks sygehuse Niels Nørgaard Pedersen over for Dagens Medicin efter, at IT-professor Jørgen Bansler fra Københavns Universitet for nylig udtalte, […]