Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Region Hovedstadens Forskningsfond har bevilget 600.000 kr. til et nyt projekt, der kan bane vejen for en ny, mere effektiv behandling med færre bivirkninger af basalcellekræft, som er den hyppigste form for hudkræft. Professor Merete Hædersdal fra hudafdelingen på Bispebjerg har fået bevillingen til at forske i en kombination af laserforbehandling og medicinsk lokalbehandling. Hun […]