Region Midtjylland kræver svar om genomcenter

Når et nyt Nationalt Genom Center ser dagens lys, vil det blive i hovedstaden. Men samtidig vil det have en forankring i Aarhus-området.

Det står der i den pressemeddelelse Sundhedsministeriet sendte ud i forbindelse med offentliggørelsen af centeret. Og nu ønsker næstformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), at få uddybet, hvordan og i hvilken grad det kommende Nationale Genom Center vil blive forankret i Aarhus.

»Det, vi hører ministeren sige, er, at noget kommer til at være i Aarhus. Vi vil derfor vide, hvad det er, der skal være i Arhus. Hvordan skal modellen være,« spørger Anders Kühnau.

Derfor vil Bent Hansen (S) som regionsrådsformand nu tage kontakt til ministeren.

»Det er forkert, at der bare bliver tænkt på hovedstaden i forbindelse med placering, uden at vi bliver hørt. Jeg forventer, at vi får et svar på, hvordan Aarhus kommer til at indgå i projektet. Og så bliver vi nødt til at tage en diskussion om, hvordan man placerer denne slags institutioner fremadrettet,« siger Anders Kühnau og fortsætter:

»Nu har vi haft en proces med placering af stråleterapi, hvor internationale eksperter blev inddraget, og så havde vi børnehjerterne, hvor der var en intern proces, og nu er det her en helt tredje måde at gøre det på,« siger Anders Kühnau og tilføjer:

»Det er vigtigt, at man ser det i sammenhæng med den eksisterende infrastruktur på området, herunder RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram, red), der udgør infrastrukturen for de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser m.m., og som har hovedsæde i Aarhus. I stedet laver man nu en ny database og infrastruktur i statsligt regi. Der mangler retningslinjer og måder at gribe det her an på. Det bekymrer mig, at man kører en lukket proces og bare lægger centrene uden at inddrage os i regionerne i tilstrækkeligt omfang,« siger Anders Kühnau.