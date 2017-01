139 praktiserende læger i Region Midtjylland, der har konverteret regninger, efter de blev mødt af et krav om modregning af honorarer fra Region Midtjylland, vil nu blive mødt af et dokumentationskrav.

Tilbage i september sendte regionen breve ud til 398 praktiserende læger i regionen, der inden for de seneste tre år havde taget honorar for en samtaleterapi, men kun havde haft en enkelt samtale. For at kunne få betaling for den ydelse kræver det, at man har haft minimum to samtaler inden for et halvt år.

Lægerne har efterfølgende haft mulighed for at gå at rette i deres afregning, hvis de fejlagtigt havde taget betaling for en almindelig konsultation, selvom der var tale om samtaleterapi, og de dermed var berettiget til det højere honorar for samtaleterapi.

En række læger har været inde og ændre i afregningen, og det får nu regionen til at gennemføre stikprøvekontroller, siger Lasse Guldbrandsen, kontorchef i Koncernøkonomi, Region Midtjylland.

»Vores system fungerer på den måde, at hvis lægerne ikke mener, at den modregning vi har lagt op til, er korrekt, og de mener, de har haft mere end én samtaleterapi inden for seks måneder, så går de ind og korrigerer en anden regning, der tidligere er indsendt som en almindelig konsultation,« siger Lasse Guldbrandsen og fortsætter:

»Med de korrektioner nogle af lægerne har været inde og lave, har vi tænkt, at der er vi nødt til at efterspørge dokumentation,« siger Lasse Guldbrandsen.

»Korrektionerne viser, at der er flere samtaleterapier, end dem vi først havde regnet med. Alle udbetalinger er jo baseret på lægernes oprindelige afregninger. Revisionsmæssigt er der en finansiel risiko, ved at lægerne først reagerer med, at de skal have flere penge udbetalt, når vi siger, vi vil trække penge tilbage,« siger Lasse Guldbrandsen.

Og der er to måder, lægerne kan dokumentere, at samtaleterapierne har fundet sted, siger Lasse Guldbrandsen.

»Det er enten ICPC-koden, som lægerne jævnfør overenskomsten er forpligtede til at anføre. Hvis lægerne bare sender en journalkopi med ICPC-koden, er det fint. Så kan vi se, at det har været ukorrekt registreret på afregningen,» siger Lasse Guldbrandsen og tilføjer:

»En anden dokumentation, vi godtager er en udskrift eller et uddrag fra journalen. Det er oplagt, hvis der eksempelvis i første linje står: samtaleterapi med XX person. Det afgørende er, at det vises, at der har været tale om en samtaleterapi og ikke er korrigeret efter, at vi har henvendt os. Vi opfordrer til, at lægerne ikke sender andet end relevant materiale ind. En del læger har forstået det og har indsendt relevant tekst og streget resten ud,« siger Lasse Guldbrandsen.

Lise Høyer er ny formand for de praktiserende læger i Region Midtjylland, og hun er ærgerlig over, at regionen har sendt krav om dokumentation.

»Det landede pludselig i e-boksen, uden at vi vidste det ville komme. Vi har forsøgt at finde forskellige løsninger, så vi kunne lande det her. Det vi siger til vores medlemmer er, at de skal vente med at vende tilbage på henvendelse fra regionen, indtil vi har fået belyst sagen nærmere, og til vi har taget kontakt til regionen. Vi kan ikke tilråde, at de indsender materiale, hvor de bryder tavshedspligten,« siger Lise Høyer.

I efteråret afgjorde sundhedsministeriet, at »…sundhedsloven ikke er til hinder for, at en sundhedsperson kan videregive hele eller dele af journaler til regionen, hvis det sker til brug for regionernes tilsyns- og kontrolopgaver med sygesikring, herunder af, om de afregnede ydelser reelt er afholdt.«

Ministeriet skrev desuden, at: »praktiserende læger ikke har pligt til at videregive oplysninger til regionen, og regionen kan således ikke i medfør af sundhedsloven afkræve oplysninger fra de praktiserende læger.«

Parterne har siden Dagens Medicin talte med dem indledt en tæt dialog med henblik på at finde en løsning på problemet.